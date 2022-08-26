12 самых востребованных профессий в Польше

Плотники, кровельщики и слесари – хорошие работники рабочих профессий сейчас на вес золота на польском рынке труда. В каких еще специалистах нуждаются работодатели в Польше, читайте в нашем материале.

В Польше наблюдается постоянный недостаток кадров на рабочие вакансии. Вместе с тем, молодежь совсем неохотно идет на такую ​​работу, поскольку считает ее непрестижной, неперспективной и низкооплачиваемой. Эксперты с организации Personnel Service на основе "Барометра профессий" назвали те профессии, которые в ближайшие годы переживут "возрождение" в Польше.

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12 профессий, которые будут востребованные в Польше в ближайшие годы

столяр;

каменщик;

слесарь;

укладчик тротуарной плитки;

сварщик;

кровельщик;

электрик;

бетонщик;

плотник;

штукатур;

оператор строительной техники;

слесарь.

Уже сейчас работодателям трудно найти таких специалистов, потому что их мало. Дело в том, что люди все реже выбирают рабочие профессии и меньше школ, где можно получить соответствующее образование.

Сейчас вышеупомянутые специалисты получают от 3,5 до 5 тысяч злотых чистыми, но в ближайшие годы из-за дефицита кадров на рынке они будут получать значительно больше.