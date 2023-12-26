Одна из стран позволит украинцам работать на высокооплачиваемой работе: что об этом известно

Граждане Украины, которые искали приюта в Норвегии, теперь получат возможность получить высокооплачиваемую работу. В частности, украинцы могут стать водителями автобусов.

Раньше для этого нужно было прожить в стране минимум четыре года. Таким образом власти надеются решить проблему роста количества вакансий в транспортном секторе.

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В Норвегии украинцы могут получить работу в транспортной отрасли

До конца 2023 года будет представлен законопроект, согласно которому украинцы смогут трудоустраиваться водителями автобусов и грузовиков. До этого граждане из стран вне Евросоюза действовали ограничения в 4 года проживания.

Если за этот законопроект проголосуют, то это поможет стране закрыть сотни вакансий в транспортной отрасли, ведь в компании в Норвегии нуждаются водители. В то же время у украинцев нет возможности трудоустроиться, хотя и большое количество из них имеет опыт работы водителями грузовиков и автобусов в своей стране.

Четырехлетний ценз проживания несправедлив, когда поляки и словаки могут приехать сюда и получить работу почти за день,

– объяснила водитель из Украины Наталья Мон.

Недавно Министерство транспорта Норвегии выдвинуло предложение, направленное на признание подготовки украинских водителей автобусов и облегчение требований для них. В рамках совместных усилий Министерство труда и инклюзии предложило временное освобождение от требования о проживании для украинских водителей при предоставлении действительной справки из полиции в их стране.

, после начала полномасштабного вторжения России в Украину в Норвегию на временную защиту приехало около 70 000 украинцев, среди которых есть и сотни водителей.

В недавнем заявлении директор одной из транспортных компаний в Норвегии выразил оптимизм по привлечению украинских беженцев для трудоустройства следующей весной. Примечательно, что 40 водителей уже записались на работу в Бергене. По мнению директора, в 2024 году можно будет привлечь около 200 украинских водителей к работе в стране.

Он считает, что временное изменение закона будет выигрышным для всех сторон: украинцы получат достойную работу, власть – налоговые поступления, а отрасль закроет вакантные рабочие места.

Украинцам в Норвегию разрешат работать водителями автобусов / Фото Unsplash

Что изменилось для украинцев за границей за 2023 год?

Из-за полномасштабной войны миллионы граждан Украины были вынуждены искать временное убежище в разных странах ЕС. В свою очередь европейские государства предложили украинцам множество возможностей, таких как жилье, трудоустройство, образование, медицина, социальные выплаты и т.д.

Впрочем, множество беженцев и затяжная ситуация с войной в Украине побуждает принимающие страны на втором году изменять условия и помощь. Закордон 24 разобрался, что изменилось для украинских беженцев в разных государствах за 2023 год.