Работа в странах Скандинавии: отличия и особенности

Работа в Дании, Швеции и Норвегии имеет серьезные отличия, связанные с особенностями менталитета жителей Скандинавии. Там вас не будут держать на работе "до последнего", а также просить выходить в выходные дни.

К тому же, в странах Скандинавии работает мощная система профсоюзов. Именно они будут защищать ваши права и предохранять вас от возможного произвола работодателей.

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Работа в Скандинавии – основные отличия

Находясь на заработках в Дании, Швеции и Норвегии, украинцев могут удивить:

Отсутствие сверхурочных часов. Государство пропагандирует семейную политику, а в Швеции категорически запрещается оставаться на работе после рабочего времени.

Государство пропагандирует семейную политику, а в Швеции категорически запрещается оставаться на работе после рабочего времени. Профсоюзы. В Швеции и Исландии очень популярна культура профсоюзов. Именно они берут под опеку работников и решают, сколько человек будет зарабатывать.

В Швеции и Исландии очень популярна культура профсоюзов. Именно они берут под опеку работников и решают, сколько человек будет зарабатывать. Отсутствие культуры увольнения. Если вас уже взяли на работу, то работодателю из-за активной позиции профсоюзов легче будет вас деградировать с должности, чем уволить.

Если вас уже взяли на работу, то работодателю из-за активной позиции профсоюзов легче будет вас деградировать с должности, чем уволить. Дружба на работе как редкое явление. Скандинавцы во главу угла всегда ставят семью. Поэтому не следует обижаться, если сотрудник отказывается пойти с вами на бокал вина после работы.

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Требования к работникам

Устроиться на работу в скандинавских странах гораздо труднее, чем, скажем, в Польше. Проще говоря, берут туда не всех. И все же есть множество отраслей, где не хватает рабочей силы. В основном мы говорим о физической работе. И довольно часто вы сможете найти подобные требования: