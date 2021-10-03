Работа в сфере туризма за рубежом: какие страны готовы нанять работников из Украины
Источник:grc.ua
В сфере туризма за рубежом для украинцев есть достаточно вакансий. Зарабатывать можно в среднем 40 тысяч гривен. Для такой работы понадобятся знания иностранного языка и COVID-сертификат.
Данные о средней заработной плате украинцев, которые ищут работу в гостинично-ресторанной отрасли осветил портал grc.ua. Больше всего вакансий для украинцев ожидаемо открыто в Польше.
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В каких странах предлагают работу украинцам
25% всех актуальных вакансий в сфере туризма и гостеприимства открыто в Польше. Следующими украинцев ждут такие страны:
- ОАЭ –21% вакансий;
- Черногория – 8% вакансий;
- Болгария – 7% вакансий;
- Египет – 5% вакансий.
Чаще всего ищут таких работников:
- официантов – 15%;
- горничных – 13%;
- барменов – 12%;
- поваров – 12%;
- хостес – 12%;
- руководителей ресторанов – 6%;
- администраторов гостиниц и хостелов – 6%;
- менеджеров по продажам туристических услуг – 3%;
- разнорабочих и персонал кухни – 3%.
За рубежом часто предлагают работу официантам / Фото Unsplash
Независимо от страны, большинство зарубежных работодателей из сферы туризма и гостеприимства (78%) ищут опытных профессионалов с примерно тремя годами рабочего стажа. Вакансий для кандидатов без опыта работы – 15%. А для соискателей работы с опытом более 6 лет – всего 7%.
Сколько можно заработать
Средняя заработная плата составляет чуть более 38 тысяч гривен. Конечно, все зависит от выбранной для работы страны и должностных обязанностей работника.
ОАЭ
В ОАЭ есть работа для украинцев / Фото Unsplash
Так, средняя компенсация в ОАЭ составляет около 62 тысячи гривен. Например, младший официант в этой стране может получать от 43 тысяч гривен без учета чаевых. На престижную зарплату рассчитывать могут переводчицы, которые свободно владеют английским, русским и арабским языками. Их доход может составлять от 70 тысяч гривен.
Черногория
В Черногории есть работа для украинцев / Фото Unsplash
В Черногории работники обсуждаемой отрасли могут получать в среднем 53 тысячи гривен.
Чаще всего здесь ищут поваров (12% всех открытых вакансий региона). Есть спрос и на руководителей ресторанов и барменов (9% опубликованных объявлений). С меньшей частотой ищут продавцов туристических услуг (3% всех вакансий).
В Черногории от кандидатов требуют знание английского и русского языков. Желательно владение хорватским, сербским и черногорским языками. Претенденты должны уметь решать конфликтные ситуации, быть активными и приветливыми. Для поваров и руководителей ресторанов желательно иметь опыт работы от 3 лет именно в средиземноморском регионе.
Работникам в стране готовы предоставить жилье.
Польша
В Польше есть работа для украинцев / Фото Unsplash
В Польше средняя компенсация труда украинцев в туристической сфере составляет 40 тысяч гривен. Ищут таких специалистов:
- администраторов гостиниц и хостелов (заработная плата – 1400 евро в месяц);
- горничных (15% всех вакансий региона);
- поваров (средний оклад до 1000 евро);
- работников кухни (оклад около 900 евро),
- барменов и официантов (10% всех вакансий).
Для работы в Польше нужно иметь рабочую визу или Карту поляка и базовое понимание польского языка. Обязательным является наличие медицинской книжки и сертификата о вакцинации любой вакциной, зарегистрированной в странах ЕС (Pfizer, Moderna, AstraZeneca или Johnson & Johnson).
Египет
В Египте есть работа для украинцев / Фото Unsplash
В солнечном Египте украинцы, которых интересует работа в туризме, могут получать до 38 тысяч гривен. Нужны такие работники:
- аниматоры (12% вакансий);
- фитнес-тренеры (12%);
- профессиональные танцоры (9%);
- специалисты по продажам туристических услуг и представители туроператоров (8%).
Обязательными для трудоустройства является знание арабского и английского языков на базовом уровне, наличие медицинской книжки и COVID-сертификата. Работников обеспечат проживанием и питанием.
Болгария
В Болгарии есть работа для украинцев / Фото Unsplash
Средняя заработная плата в турбизнесе в Болгарии составляет 35 тысяч гривен. Спросом пользуются такие специалисты:
- повара и горничные (12% опубликованных объявлений);
- агенты по продажам туристических услуг (10% всех актуальных вакансий региона);
- работники кухни и разнорабочие (9%);
- бармены (8%).