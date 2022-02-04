Работа в Норвегии: популярные отрасли и зарплаты
Источник:Europa jobs
Норвегия занимает второе место среди европейских стран, где самые высокие заработки. Ее в этом смысле опережает только Швейцария. Однако, выбирая эту скандинавскую страну для трудовой миграции, следует обратить внимание на несколько вещей.
Перед переездом ознакомьтесь с самыми популярными отраслями, работники которых пользуются спросом в Норвегии.
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В случае постоянной работы работодатели Норвегии ищут:
- сварщиков;
- водителей (грузовиков, мусоровозов и автобусов);
- строителей;
- механиков;
- электриков;
- столяров;
- производственных работников
Если вы надеетесь приехать только на сезонную работу, то нельзя не упомянуть:
- помощь с окраской летних домиков;
- помощь в рыболовных портах;
- горничных.
Требования к работникам
- Несомненно, знание английского языка, особенно норвежского, станет преимуществом на норвежском рынке труда. На большинстве должностей достаточно хорошего владения английским языком, чтобы найти работу, поскольку почти каждый норвежец свободно владеет им.
- В Норвегии также обращают внимание на компетенцию и опыт работы в профессии, но это не значит, что работник не найдет работу в начале своей карьеры.
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Зарплата в Норвегии
По статистике, мигранты зарабатывают в среднем чуть меньше, то есть примерно 4000 евро. Часовые ставки напрямую зависят от:
- возраста;
- опыта;
- квалификации.
Чтобы представить среднемесячный заработок по самым популярным профессиям, просмотрите таблицу ниже:
Средний месячный заработок в Норвегии / Фото Europa jobsОбратите внимание! Зарплаты в Норвегии, как видно из приведенных примеров, значительно отличаются от тех, которые можно получить в любой другой стране Европы. Однако мы должны понимать, что Норвегия дорогая страна с высокими ценами на жизнь.
Особенности трудоустройства в других странах
- Система распределения зарплат в Нидерландах значительно отличается от функционирующей в Украине. К примеру, там существует такое понятие, как зарплата по возрасту. Это инициатива, которая имеет цель поощрить молодежь учиться, а не работать.
- Из-за географического положения Испании и жаркого климата, работа в этой стране имеет определенные отличия. Именно из-за жары, беспощадно палящего солнца и горячих ветров и возникло такое явление, как сиеста.