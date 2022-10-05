"Я заработаю больше в Lidl": сколько получают кассиры в варшавских магазинах популярной сети

В Варшаве кассир Lidl в начале своей карьеры зарабатывает столько же, сколько учитель с 15-летним стажем работы. Более того, через пару лет доход работника торговой сети становится еще больше. Те же, кто планирует работать в магазине длительное время, могут рассчитывать на ежегодное увеличение зарплаты.

Утверждение "Я заработаю больше на кассе в Lidl" все чаще встречается в разговорах жителей Варшавы, обсуждающих работу и зарплату. Это вопрос хорошего пиара торговой сети? Может ли Lidl действительно предложить конкурентоспособную зарплату?

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"Я получу больше на кассе в Lidl": оправдано ли такое карьерное заявление в Польше

После 15 лет в государственной школе я буду зарабатывать столько же, сколько работник супермаркета на первом контракте, поэтому часто думаю о работе на кассе,

– говорит учительница из Варшавы.

А действительно – 3,4 тысячи злотых в месяц получит новый работник в варшавских магазинах Lidl. Через два года в этой же должности он будет зарабатывать уже 3,7 тысячи злотых. А это – на 600 злотых больше, чем в учителя и на тысячу злотых меньше, чем у работника музея.

Более того, те, кто надолго связал свою карьеру с сетевыми магазинами, могут рассчитывать на ежегодное увеличение зарплаты в несколько сотен злотых. Руководитель магазина после двух лет работы может рассчитывать не только на служебный автомобиль, но и на зарплату в размере 5000 злотых в месяц. Территориальный менеджер получает в среднем 7100 злотых на руки.

Преимущества, получаемые работниками Lidl