Так, с понедельника, 3 октября, в магазинах Lidl действует акционное предложение на некоторые наборы настольных игр для детей и старших игроков. Среди них есть новинки и популярная классика. Поэтому каждый найдет что-нибудь для себя.

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Какие настолки доступны в Lidl по горячей цене

На полках магазинов Lidl появился огромный выбор известных и популярных настольных игр. Кроме набора из 30 классических игр за 34,99 злотых, можно приобрести, среди прочего "Горячая картошка" (49,99 злотых) – семейная игра, тренирующая рефлексы, основанная на ассоциациях и необычных вопросах, а также "Брейнбокс" (49, 99 злотых) в шести различных тематических вариантах, среди которых: "Польша", "Математика", "Мир" и даже "Гарри Поттер". Это станет идеальным подарком для любителей головоломок, любящих тренировать свою память и наблюдательность.

А еще представлена ​​настольная игра польской компании Rebel "Сядьте на поезд: Европа" (139 злотых) . Благодаря этой игре дети могут учить географию.

Польша – страна настольных игр