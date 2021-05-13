Упрощенная миграционная политика для таких специалистов привлекает многих иностранцев. Вакансии в сфере строительства являются одними из самых актуальных. О том, как найти работу в Канаде украинцам и какую зарплату можно получать – далее в материале.
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Минимальная зарплата в Канаде
Минимальная заработная плата в Канаде установлена на уровне 1 560 канадских долларов. Такую сумму получают работники без надлежащего образования или низкоквалифицированные специалисты.
Минимальная ставка почасово отличается в зависимости от провинции Канады. Следовательно, самая низкая ставка в Саскачеване (около 11 долларов в час), а самая высокая – в Онтарио (14 долларов в час).
Самые востребованные профессии
В Канаде больше всего не хватает таких специалистов:
- механиков и инженеров;
- программистов;
- медицинского персонала и врачей;
- строителей;
- водителей;
- каменщиков;
- плотников;
- бетонщиков и плиточников;
- сантехников и электриков;
- сварщиков и слесарей.
Канаде не хватает специалистов рабочих профессий / Фото Pexels
Условия проживания и работы
В среднем на работников востребованных профессий ждут такие условия проживания и работы:
- рабочий график в пределах 40 – 45 часов в неделю;
- средний заработок более 22 тысяч долларов ежегодно, с вычетом налогов – от 19 тысяч;
- выплаты в размере полторы ставки за сверхурочные;
- аренда двухкомнатной квартиры стоимостью 700 – 800 долларов в месяц;
- расходы на проездные для общественного транспорта – в среднем 100 долларов в месяц;
- возможность миграции с семьей (в таком случае можно претендовать на социальные выплаты на содержание детей от государства).
Подавать документы на получение постоянного места жительства в Канаде можно уже через год непрерывной работы на одном из предприятий страны.
Уровень зарплаты рабочих профессий
В Канаде средние заработки специалистов рабочих профессий такие:
- сварщик и электрик – от 40 до 80 тысяч долларов США в год;
- крановщик – 30 долларов за час работы;
- механик с опытом работы – 75 тысяч долларов в год;
- строители разных направлений – от 30 долларов за час работы.
Какие зарплаты в Канаде / Фото Pexels
Как найти работу в Канаде
Найти подходящую вакансию можно с помощью:
- государственных программ по трудоустройству;
- иммиграции в Канаду со статусом беженца;
- обучаясь или стажируясь в Канаде.
Искать актуальные вакансии в Канаде можно на таких сайтах:
- canadajobs.com;
- eluta.ca;
- monster.ca;
- workopolis.com;
- ca.indeed.com.
Как трудоустроиться в Канаде
Для успешного трудоустройства на должность с хорошими условиями и высокой зарплатой, иностранцам понадобится:
- официальное подтверждение опыта работы в подобной сфере (например, запись в трудовой книжке);
- образование;
- знание английского или французского языка на базовом уровне.
Перед выездом рабочим мигрантам понадобится следующий пакет документов:
- медицинская справка о состоянии здоровья;
- договор, заключенный с канадским работодателем;
- подтверждение из Министерства труда Канады, что работодатель имеет право нанимать на фирму иностранцев;
- трудовая книжка с Украины, дипломы, сертификаты о получении квалификации и т.д.;
- подтверждение уровня знания языка (не во всех случаях);
- справка об отсутствии судимости;
- рекомендации от предыдущих работодателей (при наличии);
- выписка с банковского счета о наличии необходимых финансов для путешествия.
Необходимый пакет документов / Фото Unsplash
В среднем договора с канадскими работодателями заключаются на срок от одного до двух лет с возможностью их продления.
Этапы трудоустройства:
- составление и отправка резюме;
- собеседование с работодателем (обычно по скайпу);
- уточнение условий и подписание контракта;
- оформление и получение визы, поиск жилья и выезд.