Упрощенная миграционная политика для таких специалистов привлекает многих иностранцев. Вакансии в сфере строительства являются одними из самых актуальных. О том, как найти работу в Канаде украинцам и какую зарплату можно получать – далее в материале.

Похожее Работа в Норвегии: на какие вакансии могут претендовать украинцы

Минимальная зарплата в Канаде

Минимальная заработная плата в Канаде установлена на уровне 1 560 канадских долларов. Такую сумму получают работники без надлежащего образования или низкоквалифицированные специалисты.

Минимальная ставка почасово отличается в зависимости от провинции Канады. Следовательно, самая низкая ставка в Саскачеване (около 11 долларов в час), а самая высокая – в Онтарио (14 долларов в час).

Самые востребованные профессии

В Канаде больше всего не хватает таких специалистов:

  • механиков и инженеров;
  • программистов;
  • медицинского персонала и врачей;
  • строителей;
  • водителей;
  • каменщиков;
  • плотников;
  • бетонщиков и плиточников;
  • сантехников и электриков;
  • сварщиков и слесарей.

Канаде не хватает специалистов рабочих профессий / Фото Pexels

Условия проживания и работы

В среднем на работников востребованных профессий ждут такие условия проживания и работы:

  • рабочий график в пределах 40 – 45 часов в неделю;
  • средний заработок более 22 тысяч долларов ежегодно, с вычетом налогов – от 19 тысяч;
  • выплаты в размере полторы ставки за сверхурочные;
  • аренда двухкомнатной квартиры стоимостью 700 – 800 долларов в месяц;
  • расходы на проездные для общественного транспорта – в среднем 100 долларов в месяц;
  • возможность миграции с семьей (в таком случае можно претендовать на социальные выплаты на содержание детей от государства).

Подавать документы на получение постоянного места жительства в Канаде можно уже через год непрерывной работы на одном из предприятий страны.

Уровень зарплаты рабочих профессий

В Канаде средние заработки специалистов рабочих профессий такие:

  • сварщик и электрик – от 40 до 80 тысяч долларов США в год;
  • крановщик – 30 долларов за час работы;
  • механик с опытом работы – 75 тысяч долларов в год;
  • строители разных направлений – от 30 долларов за час работы.

Какие зарплаты в Канаде / Фото Pexels

Как найти работу в Канаде

Найти подходящую вакансию можно с помощью:

  • государственных программ по трудоустройству;
  • иммиграции в Канаду со статусом беженца;
  • обучаясь или стажируясь в Канаде.

Искать актуальные вакансии в Канаде можно на таких сайтах:

  • canadajobs.com;
  • eluta.ca;
  • monster.ca;
  • workopolis.com;
  • ca.indeed.com.

Как трудоустроиться в Канаде

Для успешного трудоустройства на должность с хорошими условиями и высокой зарплатой, иностранцам понадобится:

  • официальное подтверждение опыта работы в подобной сфере (например, запись в трудовой книжке);
  • образование;
  • знание английского или французского языка на базовом уровне.

Перед выездом рабочим мигрантам понадобится следующий пакет документов:

  • медицинская справка о состоянии здоровья;
  • договор, заключенный с канадским работодателем;
  • подтверждение из Министерства труда Канады, что работодатель имеет право нанимать на фирму иностранцев;
  • трудовая книжка с Украины, дипломы, сертификаты о получении квалификации и т.д.;
  • подтверждение уровня знания языка (не во всех случаях);
  • справка об отсутствии судимости;
  • рекомендации от предыдущих работодателей (при наличии);
  • выписка с банковского счета о наличии необходимых финансов для путешествия.

Необходимый пакет документов / Фото Unsplash

В среднем договора с канадскими работодателями заключаются на срок от одного до двух лет с возможностью их продления.

Этапы трудоустройства:

  • составление и отправка резюме;
  • собеседование с работодателем (обычно по скайпу);
  • уточнение условий и подписание контракта;
  • оформление и получение визы, поиск жилья и выезд.