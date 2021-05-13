Упрощенная миграционная политика для таких специалистов привлекает многих иностранцев. Вакансии в сфере строительства являются одними из самых актуальных. О том, как найти работу в Канаде украинцам и какую зарплату можно получать – далее в материале.

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Минимальная зарплата в Канаде

Минимальная заработная плата в Канаде установлена на уровне 1 560 канадских долларов. Такую сумму получают работники без надлежащего образования или низкоквалифицированные специалисты.

Минимальная ставка почасово отличается в зависимости от провинции Канады. Следовательно, самая низкая ставка в Саскачеване (около 11 долларов в час), а самая высокая – в Онтарио (14 долларов в час).

Самые востребованные профессии

В Канаде больше всего не хватает таких специалистов:

механиков и инженеров;

программистов;

медицинского персонала и врачей;

строителей;

водителей;

каменщиков;

плотников;

бетонщиков и плиточников;

сантехников и электриков;

сварщиков и слесарей.

Канаде не хватает специалистов рабочих профессий / Фото Pexels

Условия проживания и работы

В среднем на работников востребованных профессий ждут такие условия проживания и работы:

рабочий график в пределах 40 – 45 часов в неделю;

средний заработок более 22 тысяч долларов ежегодно, с вычетом налогов – от 19 тысяч;

выплаты в размере полторы ставки за сверхурочные;

аренда двухкомнатной квартиры стоимостью 700 – 800 долларов в месяц;

расходы на проездные для общественного транспорта – в среднем 100 долларов в месяц;

возможность миграции с семьей (в таком случае можно претендовать на социальные выплаты на содержание детей от государства).

Подавать документы на получение постоянного места жительства в Канаде можно уже через год непрерывной работы на одном из предприятий страны.

Уровень зарплаты рабочих профессий

В Канаде средние заработки специалистов рабочих профессий такие:

сварщик и электрик – от 40 до 80 тысяч долларов США в год;

крановщик – 30 долларов за час работы;

механик с опытом работы – 75 тысяч долларов в год;

строители разных направлений – от 30 долларов за час работы.

Какие зарплаты в Канаде / Фото Pexels

Как найти работу в Канаде

Найти подходящую вакансию можно с помощью:

государственных программ по трудоустройству;

иммиграции в Канаду со статусом беженца;

обучаясь или стажируясь в Канаде.

Искать актуальные вакансии в Канаде можно на таких сайтах:

canadajobs.com;

eluta.ca;

monster.ca;

workopolis.com;

ca.indeed.com.

Как трудоустроиться в Канаде

Для успешного трудоустройства на должность с хорошими условиями и высокой зарплатой, иностранцам понадобится:

официальное подтверждение опыта работы в подобной сфере (например, запись в трудовой книжке);

образование;

знание английского или французского языка на базовом уровне.

Перед выездом рабочим мигрантам понадобится следующий пакет документов:

медицинская справка о состоянии здоровья;

договор, заключенный с канадским работодателем;

подтверждение из Министерства труда Канады, что работодатель имеет право нанимать на фирму иностранцев;

трудовая книжка с Украины, дипломы, сертификаты о получении квалификации и т.д.;

подтверждение уровня знания языка (не во всех случаях);

справка об отсутствии судимости;

рекомендации от предыдущих работодателей (при наличии);

выписка с банковского счета о наличии необходимых финансов для путешествия.

Необходимый пакет документов / Фото Unsplash

В среднем договора с канадскими работодателями заключаются на срок от одного до двух лет с возможностью их продления.

Этапы трудоустройства: