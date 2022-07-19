Работа в Испании: кем чаще всего работают иммигранты без опыта и знания языка

Украинцы и до полномасштабной войны часто рассматривали Испанию как страну для трудовой иммиграции. А после 24 февраля количество наших граждан, ищущих там работу, значительно выросло. Рассказываем, на какие вакансии чаще всего устраиваются кандидаты без знания языка.

Так, на испанском рынке труда нужны работники сферы туризма и гостинично-ресторанного бизнеса, врачи, строители, специалисты по сельскому хозяйству. И если высококвалифицированных и узких специалистов приглашают на работу иностранные компании на работу, то куда идти студентам, которые хотят подзаработать, и иностранцам, имеющим право на трудоустройство?

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Кем чаще всего работают украинцы в Испании

Мужчины идут на строительство (как широкого профиля, так и на узкие специальности: электрики, сантехники, обслуживание кондиционеров и т.п.) ремонт машин, садоводы, услуги трансфера, ремонт техники, повара, фотографы, уборка бассейнов.

Для женщин – это уборка, уход за пожилыми людьми, няни, парикмахерские и ногтевые услуги, фотографы, уход за домом, повара, официанты, посудомоечницы.

Еще очень многие начинают работать с недвижимостью: продажа, краткосрочная и долгосрочная аренда. Если это летняя аренда – то заселение/ выселение гостей, ведение сайтов бронирования.

Где искать работу в Испании для тех, кто не знает языка

Агентства по трудоустройству, среди которых известными и авторитетными считаются Flexi Plan, Adecco, Alta Gestion.

Интернет. Внимание следует обратить на сайты для диаспор, которые в социальных сетях имеют собственные группы или создают специальные сайты в сети.

Посредством друзей и знакомых.

Через объявления на специализированных сайтах, пабликах, группах, газетах.

Стажировка в испанской фирме.

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