Уже более 3,5 миллиона беженцев из Украины, выехавших за границу в поисках убежища из-за российско-украинской войны, получили статус временной защиты в странах Европы. Среди прочего, этот статус дает право на официальное трудоустройство.

И еще Самое тяжелое полугодие в украинской истории: что изменилось в денежных переводах из-за границы

И подавляющее большинство украинцев, чтобы и дальше оставаться в ЕС и адаптироваться за рубежом, планируют найти достойно оплачиваемую работу. Более того, власти европейских государств идут навстречу гражданам Украины и упрощают процесс устройства в чужой стране.

Где искать вакансии за границей

Платформа Europass

На сайте уже зарегистрировалось более 3,6 миллиона пользователей. На этом портале можно создать резюме, сопроводительные и мотивационные письма на 30 языках, включая украинский.

Кроме того, на Europass вы найдете практические советы по трудоустройству в ЕС и лучшему пониманию европейского рынка труда.

Портал EURES

Именно на этом сайте можно найти работу. Сейчас на портале доступно более 4 миллионов разнообразных вакансий. Поиск работы можно настроить по определенной стране, языку, уровню образования и т.д.