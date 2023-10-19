Работа в Германии: правительство стимулирует украинцев идти работать

В Германии хотят ускорить интеграцию украинских беженцев на рынок труда страны. Для этого правительство озвучило несколько предложений.

Правительство Германии предлагает шаги по ускоренной интеграции украинских беженцев. Для этого они должны трудоустроиться. Поэтому власти призывают компании ослабить жесткие требования к владению немецким языком и предложить дополнительное обучение.

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Бизнес просят упростить условия

Правительство надеется, что крупные корпорации и бизнес пойдут навстречу и положительно воспримут эти предложения. Для этого даже был назначен специальный представитель Федерального агентства по трудоустройству, который будет поддерживать связь с работодателями.

Европейская экономика нуждается в квалифицированных работниках и рабочих руках, которых не хватает во многих странах. Германия ощущает кадровый кризис особенно остро. Страны ЕС не в полной мере воспользовались массовым прибытием образованных и профессиональных украинских специалистов. Потому ФРГ надеется это исправить.

По статистике Федерального агентства занятости уровень трудоустройства украинцев в Германии составляет всего 19%. Министр труда страны Губертус Гайль считает, что этого крайне недостаточно.

Десяткам тысяч украинцев, которые окончили или собираются пройти интеграционные курсы, обещают помощь с поиском работы. Этим будут заниматься Центры занятости.

Согласно правительственным данным, летом в Германии насчитывалось более 196 тысяч трудоустроенных граждан Украины. 42 тысячи из них были заняты на условиях неполного дня или низкооплачиваемой работе.

По состоянию на этот сентябрь в Германии проживало 205 тысяч безработных украинцев.

Молодые и образованные украинцы едут из Польши в Германию

Большинство украинских граждан в возрасте до 35 лет, которые после 24 февраля находились в Польше, переехали в Германию. Они мигрируют из-за лучших заработков, соцвыплат и наличия близких в ФРГ.

Сменяет страну именно трудоспособная молодежь. Они более мобильны, лучше адаптируются и имеют больше шансов найти хорошую работу.

Украинцы в Европе доказали свой серьезный профессиональный опыт и навыки. Поэтому квалифицированные кадры из Украины улучшают ситуацию на рынке труда Германии и ускоряют ее экономическое развитие.