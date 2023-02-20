Работа для украинцев в странах Европы: где и сколько могут заработать беженцы

Минимальная заработная плата в Европе варьируется от страны к стране. И не во всех государствах Евросоюза установлена минимальная зарплата, в некоторых это оставлено по усмотрению отдельных работодателей и профсоюзов. Рассказываем, как отличается минимальная зарплата в ЕС, и где европейцы получают больше.

Согласно статистическим данным Евростата, по состоянию на 1 января 2023 года минимальная заработная плата установлена в 22 странах из 27 стран-членов Европейского союза. При этом в Дании, Италии, Австрии, Финляндии и Швеции уровень вознаграждения определяется работодателем и профсоюзом.

Месячная минимальная заработная плата сильно отличается в странах-членах: от 399 евро в Болгарии до 2 387 евро в Люксембурге.



Минимальная заработная плата в странах Европы / Скриншот с сайта Евростата

Для определения уровня зарплаты страны разделили на 3 группы: в 1-ю группу вошли страны, где ежемесячный заработок составляет от 399 до 840 евро, 2-я группа – страны с заработной платой от 887 до 1 304 евро, 3-я группа – страны с минимальной зарплатой от 1 700 евро в месяц.

Кто входит в I группу:

Болгария – 399 евро;

Венгрия – 579 евро;

Румыния – 606 евро;

Латвия – 620 евро;

Хорватия – 700 евро;

Словакия – 700 евро;

Чехия – 717 евро;

Эстония – 725 евро;

Польша – 746 евро;

Мальта – 835 евро;

Литва – 840 евро.

II группа:

Португалия – 887 евро;

Испания – 1 167 евро;

Словения – 1 304 евро.

III группа:

Франция – 1 709 евро;

Ирландия – 1 910 евро;

Нидерланды – 1 934 евро;

Бельгия – 1 955 евро;

Германия – 1 981 евро;

Люксембург – 2 387 евро.

Отметим, в Украине минимальная заработная плата с 1 января 2023 года установлена на уровне 6 700 гривен, что составляет около 168 евро.