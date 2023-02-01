Эксперты Миграционной платформы EWL собрали доступные вакансии для украинцев, выехавших в Европу из-за войны и имеющих статус временной защиты или рабочие визы. 24 канал рассказывает, на какую работу могут рассчитывать беженцы из Украины, которые сейчас находятся в Польше, Чехии, Румынии и Нидерландах.

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Работа для украинцев в Польше

В соседней стране украинские беженцы могут искать работу в сфере логистики, в частности компании часто нуждаются в работниках складов. Также есть вакансии для иностранцев в автомобильной отрасли и предприятиях пищевой промышленности.

С 1 января в Польше подняли минимальную ставку до 3490 злотых брутто (29,7 тысячи гривен), а в июле ожидается еще одно повышение – до 3600 злотых брутто (30,7 тысяч гривен). Тем временем средняя зарплата для работников, выполняющих простую физическую работу и не требующая знания польского языка, составляет 4000 – 4400 злотых (34 – 37 тысяч гривен).

Какую работу для иностранцев предлагают в Румынии

Румынские компании приглашают украинцев на работу на логистические склады и производство. Зарплаты в Румынии ниже, в сравнении с другими странами Европы. Поэтому эта страна пытается конкурировать лучшими условиями для беженцев из Украины, чтобы заполнить вакансии и одновременно дать им работу в сложное время.

Так, например, некоторые работодатели приглашают на работу женщин из Украины, предлагая бесплатное жилье и купоны на бесплатное питание со средней месячной зарплатой 550 евро (22 тысячи гривен). Один из автомобильных гигантов предлагает работу исключительно для украинских женщин, которые могут приехать в страну вместе с детьми.

Работа для украинских беженцев в Чехии

Среди востребованных профессий и актуальных вакансий в Чехии – работники логистических складов для сбора деталей кондиционеров и вентиляторов для автомобилей или комплектования товаров. Большинство работодателей предлагают бесплатное жилье для своих работников. Некоторые предприятия обеспечивают своих работников бесплатным питанием или по льготным ценам. Это работа, не требующая знания чешского языка и опыта. В месяц можно заработать от 25 до 28 тысяч крон (42,1 – 47,2 тысячи гривен).

Работа в Нидерландах

Украинцы, которые находятся сейчас и в Нидерландах и не имеют специальных навыков и не владеют языком, могут устроиться на предприятия по производству мясной продукции и логистические склады. Платят там 1800 евро в месяц брутто (72,2 тысячи гривен).

Часто требованием работодателей является наличие водительского удостоверения, чтобы иметь возможность доехать на работу на служебной машине, которую дают работникам. Кроме того, трудоустроиться могут те, кто имеет статус временной защиты, выданный Нидерландами, а также BSN – тамошний аналог идентификационного кода,

– рассказывает директор международной рекрутации Миграционной платформы EWL Марцин Колодзейчик.

Граждане Украины с опытом работы в гастрономической сфере и знание английского языка на коммуникативном уровне могут пойти работать поварами или официантами и получать зарплату в 1900 – 2000 евро нетто (76,2 – 80,2 тысячи гривен).