Пассажиры увидят две восхода солнца: Qantas Airways анонсировала самый длинный перелет в мире

За 20 часов можно просмотреть всю трилогию "Властелин колец" и "Хоббит", устроить себе кратковременное велопутешествие. Или вы можете совершить самый длинный в мире полет.

Qantas Airways запустит самый длинный перелет в мире – на 20 часов

С конца 2025 года австралийская авиакомпания Qantas Airways запустит самый длинный рейс в мире. Это будет перелет из австралийского аэропорта Сиднея в лондонский Хитроу, который Qantas назвал Project Sunrise.

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Маршрут протянется на 17 000 км. За время полета – около 20 часов – пассажиры смогут увидеть две восхода солнца, поскольку он будет менять часовые пояса.

Запустить рейсы планируется в конце 2025 года. Пока авиакомпания должна подготовить самолет – уменьшить количество мест, чтобы борт стал легче. Для пассажиров планируется организовать зону отдыха.

Полеты будут проходить на Airbus A350-1000, крупнейшем в авиационной отрасли широкофюзеляжном самолете. Хотя эта модель самолета обычно вмещает от 350 до 410 пассажиров, самолеты Project Sunrise будут иметь всего 238 мест, включая:

6 люксов первого класса,

52 люкса бизнес-класса,

40 кресел премиум-эконом класса,

140 мест экономкласса.

Все пассажиры также будут иметь доступ к бортовой "Зоне благосостояния", которая, согласно Qantas, будет отдельным пространством для передвижения со снек-баром самообслуживания.

Сколько Qantas будет взимать за билет или как будет выглядеть обслуживание на борту – пока неизвестно.

Экономкласс Qantas Airways / Фото NerdWallet

Сейчас самые длинные перелеты – в маршрутной сети Singapore Airlines, это рейсы из Сингапура в Нью-Йорк. Перелеты между городами занимают 18 часов 40 минут.

Ryanair запустил новый рейс из Варшавы

Аэропорт имени Шопена в Варшаве получил новый прямой маршрут. Ирландский лоукостер Ryanair сообщил о наличии рейсов на Пальма-де-Майорка из столицы Польши. Рейсы по маршруту, входящему в расписание "Лето'23", осуществляются четыре раза в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

С этого летнего сезона ирландский перевозчик возвращается в аэропорт имени Шопена впервые за четыре года. Там будут запущены 5 маршрутов, которые в летнем сезоне 2023 года соединят столичный аэропорт с курортными направлениями.