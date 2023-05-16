flydubai откроет маршрут из Дубая в Познань

Стартовать с полетами планируют в октябре. Остальные детали нового маршрута – читайте в материале ниже.

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Первый рейс выполнят 29 октября. Будут летать трижды в неделю: каждую среду, пятницу и воскресенье. Продолжительность полетов будет составлять 6 – 7 часов в зависимости от направления. В Дубае самолеты из Познани будут обслуживаться в терминале 2.

Продажа билетов на новые Дубай – Познаний уже открыт. Перелет в ноябре 2023 года в экономклассе стоит 2300 злотых в обе стороны с учетом сборов. Цена включает провоз только ручной клади 7 килограммов.

Мы видим растущий спрос на путешествия между ОАЭ и Польшей с момента запуска наших полетов на этом рынке в 2018 году, когда мы начали полеты в Краков,

– прокомментировал расширение сети маршрутов глава flydubai Гейт Аль Гейт.

Сейчас flydubai ежедневно летает из Дубая в Варшаву, куда рейсы были открыты в 2021 году, и пять раз в неделю из Дубая в Краков. С 26 июня авиаперевозчик увеличит частоту полетов в Краков до ежедневной. Так, Познань – третий польский город в маршрутной сети Flydubai.

flydubai 29 октября откроет рейсы из Дубая в Познань / Фото avianews.com

Ryanair запустил новый рейс из Варшавы

Аэропорт имени Шопена в Варшаве получил новый прямой маршрут. Ирландский лоукостер Ryanair сообщил о наличии рейсов на Пальма-де-Майорка из столицы Польши. Рейсы по маршруту, входящему в расписание "Лето'23", осуществляются четыре раза в неделю: по понедельникам, пятницам, субботам и воскресеньям.

С этого летнего сезона ирландский перевозчик возвращается в аэропорт имени Шопена впервые за четыре года. Там будут запущены 5 маршрутов, которые в летнем сезоне 2023 года соединят столичный аэропорт с курортными направлениями.

Wizz Air также анонсировал новый рейс из Варшавы