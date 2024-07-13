В апреле этого года Венеция ввела плату за въезд для однодневных туристов. Средний сбор составлял около 5 евро (более 220 гривен). Однако по состоянию на июль местные власти признали, что идея таким образом уменьшить количество путешественников в Венеции – провалилась.

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Тестовый режим относительного нововведения завершается уже 14 июля. Далее надо искать альтернативные варианты.

Что дальше планирует ввести власть

Сейчас местные власти анонсировали консультации. Там будут обсуждать, что делать дальше, чтобы отвадить однодневных туристов. Отмечают, что они разрушают город и мешают спокойному ритму жизни местных жителей.

В некоторые выходные здесь было меньше людей, чем в то же время в прошлом году... но никто не ожидал, что все однодневные туристы чудесным образом исчезнут. В ближайшие годы это будет более эффективно, когда мы увеличим количество дней и поднимем цену,

– заявили в городском совете.



Венеция увеличит плату для туристов / Unsplash

Однако для туристов, которые не имеют возможностей заплатить дополнительные деньги, могут ввести систему бронирования мест.

Рассказали, что в определенные дни количество туристов в городе достигло более 100 тысяч человек. Это – вдвое больше, чем местных жителей.

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