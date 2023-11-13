Сдать багаж прямо из дома: лоукостер предлагает удобную услугу

Европейский лоукостер EasyJet вводит опцию, которая избавит от заморочек с багажом. Пассажиры смогут сдавать его прямо у себя дома.

В следующий раз клиенты авиакомпании увидят свой чемодан уже в городе прилета. Это очень удобно, ведь не нужно тащить тяжелый багаж в аэропорт. Как это будет работать и сколько стоит – далее в материале.

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Без хлопот с чемоданами

Так вот, путешественник сможет сдать багаж у себя дома, а получить его по прибытию в отель или офис в новой стране.

Пассажир сэкономит время, потому что не нужно будет подходить к стойке регистрации в аэропорту. Нет необходимости ни сдавать, ни забирать багаж в зале прилета. Эту задачу на себя берут курьеры. Эту специальную услугу предоставляет компания Airportr, сотрудничающая с лоукостером EasyJet.

Пока сервис работает с ограничением: функцию ввели в Женеве и Лондоне. Регистрация чемодана в Лондоне стоит 38 фунтов стерлингов (43 евро), а его доставка по указанному адресу в Женеву по прилету – от 40 фунтов (46 евро). Если пассажир летит в другую страну, но вылетает из Лондона, то его чемодан тоже могут зарегистрировать из дома. Но после посадки придется самостоятельно забирать вещи с багажного конвейера.

Эта новая услуга автоматически входит в новый самый дорогой тариф Flexi. Если лететь EasyJet именно с такими билетами, то можно бесплатно заказать регистрацию чемодана на дому.

Остальные клиенты за услугу должны платить отдельно. В некоторых случаях цена доставки чемодана может превышать цену самых дешевых авиабилетов лоукостера.

Авиакомпания Wizz Air готова платить по 300 евро за потерянные чемоданы

Пассажирам, которые волнуются за безопасность своих вещей, предложили услугу "Защита багажа". Если лоукостер потеряет его, компания готова выплатить компенсацию в размере 300 евро.

За дополнительную услугу "Защита багажа" следует платить отдельно. По цене 2,50 евро за каждый рейс у вас будет возможность в режиме реального времени отслеживать местонахождение своего чемодана. Если ваш багаж исчезнет более чем на 96 часов (4 дня), вы сможете претендовать на компенсацию в размере 300 евро.

Эксперты издания The Independent скептически отнеслись к этому предложению от венгерского лоукостера. Они напомнили, что пассажиры в любом случае имеют законное право на компенсацию от авиакомпании, если багаж задержан, потерян или поврежден.