Рейтинг самых опасных европейских городов возглавили направления, которые любят туристы. Где в Европе нужно быть осторожным и лишний раз подумать о дополнительной безопасности – читайте дальше.

Интересно Остров, ставший новым домом для украинцев: какие условия проживания предлагает Ирландия

Опасное путешествие

Всего издание Numbeo изучило 127 городов. Для этого подробно опросили туристов и местных о том, насколько безопасно они себя там чувствуют. Рейтинг составили, ориентируясь на следующие критерии:

Уровень преступности;

Рост преступности за последние 3 года;

Страх кражи со взломом, вандализма;

Страх вооруженного нападения, насильственных преступлений;

Страх ограбления на улице;

Страх угона автомобиля или кражи вещей из машины;

Страх нападения из-за цвета кожи, этнической принадлежности или религии;

Торговля наркотиками;

Проблема коррупции.

На первых местах в списке опасных – три популярных туристических локации: итальянская Катания, французский Марсель и английский Бирмингем.

Катания на Сицилии, занявшая первое место в рейтинге, ассоциируется с итальянской мафией. Уровень преступности здесь составляет 64,6 балла, а индекс безопасности – всего 35,4 балла. В сицилийском городе также следует остерегаться воров-карманников и не рекомендуют гулять ночью.



В Катании стоит быть внимательным / Фото Pexels

Второе место в печально известном рейтинге занимает Марсель во Франции. Уровень преступности здесь оценили в 64,4 балла. Самые большие проблемы города – торговля наркотиками и преступные банды.

ТОП-3 самых опасных городов в Европе замыкает английский Бирмингем с уровнем преступности в 63,1 балла. Здесь распространен вандализм, воровство и наркоторговля.

Самые опасные города Европы:

Катания (Италия); Марсель (Франция); Бирмингем (Англия); Ковентри (Англия); Шарлеруа (Бельгия); Неаполь (Италия); Монпелье (Франция); Льеж (Бельгия); Гренобль (Франция); Нант (Франция).

Где туристы чувствуют себя безопасно

А вот спокойнее всего путешественникам в швейцарском Берне. Рейтинг городов с самым низким уровнем преступности выглядит так:

Берн (Швейцария); Мюнхен (Германия); Гаага (Нидерланды); Цюрих (Швейцария); Тронхейм (Норвегия); Любляна (Словения); Загреб (Хорватия); Таллин (Эстония); Хельсинки (Финляндия); Прага (Чехия).

Берн в Швейцарии назвали самым безопасным городом / Фото Pexels