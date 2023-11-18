Произведения искусства на каждом шагу: французский город будет украшать все новые здания

Французский Монпелье станет первым городом, где все новые постройки будут украшать произведениями искусства.

По решению местной администрации, на каждом новом здании обязательно должна быть создана фреска, мозаика или скульптура. Главная цель – отображение культурных богатств Монпелье для местных жителей и туристов.

Интересно Горнолыжный курорт среди пустыни: Саудовская Аравия строит то, что казалось невозможным

Город украсят работы художников

Это историческое решение делает Монпелье первым городом в мире, где архитекторы обязаны учитывать культурные элементы при проектировании домов. Местные власти стремятся превратить этот средиземноморский город в музей под открытым небом. Надеются, что современное искусство здесь станет неотъемлемой частью повседневной жизни.

По плану, к 2026 году город должны украсить сотни произведений искусства прямо на его улицах.

Стоимость каждого из них должна составлять не менее 1% стоимости земли, на которой возвели здание. Но минимальная цена – 10 тысяч евро. Каждый проект будет отбирать специальная комиссия, которая будет следить, чтобы владельцы домов выбирали разных творческих мастеров, а не предпочитали одного.

Городской пейзаж Монпелье / Фото Unsplash

Монпелье – город на южном побережье Франции, который в средние века стал ключевым торговым центром между северной Европой, Испанией и средиземноморским бассейном. Он находится в 600 километрах от Парижа. В настоящее время в Монпелье живут более 250 тысяч человек.

В Париже известный уличный художник посвятил фреску Украине

Художник Кристиан Гэми, известный как C215, изобразил на фреске в Париже украинскую девушку. Его работу уже увидела первая леди Елена Зеленская.

Кристиан Гэми был одним из первых зарубежных художников, посетивших Украину после полномасштабного вторжения. Он побывал в нескольких городах нашего государства в мае 2022 года. Свои впечатления от увиденного Кристиан с тех пор рисует на стенах французской столицы. Несколько его работ остались и в украинских городах.