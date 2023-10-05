Безопасная и разнообразная: Прагу признали лучшим городом Европы для соло-путешествий
Источник:Schengen Visa Info
Столица Чехии признана лучшим городом Европы для путешествий наедине. Отметили ее высокий уровень безопасности и особую атмосферу.
Прага стала второй в списке мировых направлений для лучших соло-путешествий. В Европе город идеально подходит для тех, кто любит путешествовать в одиночку. По каким критериям составляли рейтинг и какие преимущества у чешской столицы – читайте дальше.
К теме Столица Чехии отменяет льготный проезд для украинских беженцев: новая стоимость
Лучшая локация Европы для индивидуального путешествия
Свежее исследование туристического оператора Planet Cruise определило идеальные направления для индивидуальных туристов. Учитывали следующие критерии:
- безопасность;
- средняя стоимость ночи в отеле;
- наличие активностей;
- разнообразие культурных памятников;
- стоимость общественного транспорта;
- атмосфера города и гостеприимство местных жителей.
После исследования этих факторов Прага получила 4,6 балла из 5. Столица Чехии совсем немного проиграла Токио. По безопасности Прага значительно оторвалась от других европейских городов.
Также в Чехии доброжелательные люди – 62 балла из 100. В этой категории в Европе гостеприимнее считается только Вена. Также столица Чехии является дружественным детским туристическим направлением Европы.
Однако цены в пражских гостиницах не самые низкие – в среднем 107 евро в сутки. Столица Чехии имеет около 4 000 культурных и исторических памятников. В городе предлагают почти 1 000 групповых туров, к которым могут присоединяться соло-путешественники.
Среди отрицательных моментов в Праге отметили проблему общения. Не все пражане владеют английским, поэтому может быть непросто найти общий язык, чтобы что-то уточнить.
Лучшие направления мира для индивидуальных путешествий:
- Токио (Япония);
- Прага (Чехия);
- Пекин (Китай);
- Ханой (Вьетнам);
- Шанхай (Китай);
- Чиангмай (Таиланд);
- Будапешт (Венгрия);
- Вена (Австрия);
- Рим (Италия);
- Бухарест (Румыния).
В каких европейских городах нужно быть осторожным
Издание Numbeo регулярно публикует рейтинг Crime Index, исследующий уровень преступности в городах Европы. В список самых опасных направлений в этом году попали любимые туристами города.
В Numbeo исследовали фактор безопасности в 127 городах. На первых местах в рейтинге три довольно популярные туристические локации: итальянская Катания, французский Марсель и английский Бирмингем.
Полный список самых опасных городов Европы смотрите по ссылке.