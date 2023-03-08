Пункты пропуска на границе с Венгрией временно не работают: названа причина

Государственная пограничная служба Украины временно приостановила пропускные операции в пунктах пропуска на границе с Венгрией. Пересечь украинско-венгерскую границу пока невозможно.

Пункты пропуска на границе с Венгрией временно не работают

Это связано с обновлением информационной системы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.

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Вниманию граждан, планирующих пересекать границу с Венгрией: 8 марта с 10:00 из-за обновления информационной системы временно приостановлено оформление и пропуск лиц и транспорта в определенных пунктах пропуска,

– говорится в сообщении. Речь идет о следующих пропускных пунктах: "Тиса",

"Лужанка",

"Косино",

"Дзвонковое",

"Вилок".