Пункты пропуска на границе с Венгрией временно не работают: названа причина
Источник:ГПСУ
Государственная пограничная служба Украины временно приостановила пропускные операции в пунктах пропуска на границе с Венгрией. Пересечь украинско-венгерскую границу пока невозможно.
Пункты пропуска на границе с Венгрией временно не работают
Это связано с обновлением информационной системы. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы.
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Вниманию граждан, планирующих пересекать границу с Венгрией: 8 марта с 10:00 из-за обновления информационной системы временно приостановлено оформление и пропуск лиц и транспорта в определенных пунктах пропуска,
– говорится в сообщении.
Речь идет о следующих пропускных пунктах:
- "Тиса",
- "Лужанка",
- "Косино",
- "Дзвонковое",
- "Вилок".
В ГПСУ добавили, что сообщат о возобновлении пропускных операций. Пока же просят выбирать другие пути в Венгрию. Так что учтите эту информацию при планировании поездок!
Пограничники предупредили о возможных задержках в пересечении границы
Пересечение границы с ЕС 7 марта могло быть затруднено. Ожидались технические перерывы в процессе пропуска граждан. В Государственной пограничной службе Украины сообщили, что в странах Европейского Союза планируется обновление информационных систем. Их используют в пограничном контроле, поэтому будут введены вынужденные перерывы.