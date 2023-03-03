Так, со вчерашнего дня, 2 марта, зеленые автобусы FlixBus начали курсировать по новой линии – Киев – аэропорт Варшава – Модлин. Таким образом, на сегодняшний день две столицы объединяет уже три рейса этого перевозчика.

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Полный маршрут Киев – аэропорт Варшава – Модлин

Новому направлению присвоили номер 3220, и он будет пролегать через такие города: Киев – Коростень – Сарны – Ковель – Люблин – Варшава – Новый-Двор-Мазовецкий (аэропорт Варшава-Модлин).

Кроме этого, украинцы смогут добраться из украинской столицы в польскую еще двумя прямыми сообщениями от FlixBus:

N3221: Киев – Житомир – Новоград-Волынский – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава;

N3222: Киев – Житомир – Ровно – Луцк – Люблин – Варшава.

Рейс из Киева в варшавский аэропорт будет выполняться каждый день. Выезд запланированный в 17:25 с Центрального автовокзала Киева, а прибытие в 8:10 на следующий день до автовокзала Варшава-Западная и в 9:00 – в город Нового-Двора-Мазовецкого, где расположен аэропорт Варшава – Модлин. С учетом остановок и времени на пересечение границы в пути придется провести около 15 часов.

Стоимость билетов стартует от 1599 гривен для путешествия между конечными остановками.