Задержанные звонили жертвам и говорили, что являются их родственниками, которые попали в сложную ситуацию. В целом юношам удалось выманить более 50 тысяч злотых.

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Что известно о деятельности задержанных

Украинские граждане являются резидентами Польши и живут в Западнопоморском и Великопольском воеводствах. Сначала троица обманула двух жителей Замостья, а впоследствии развернула мошенническую деятельность и в других городах.

В начале августа в Томашув-Любельском они требовали от местного жителя 14 тысяч злотых и 24 тысячи у пенсионерки из Янова-Любельского. Их также подозревают в участии в мошенничестве против жительницы Кошалина, которая потеряла 17 тысяч злотых.

12 августа задержанным предъявлены обвинения в случаях и попытках финансового мошенничества. Юношам запретили выезд из Польши.

Если их вину докажут, каждому может грозить тюремное заключение сроком до 8 лет.