Превышение скорости и штрафные баллы: за что в Польше могут лишить водительских прав
Источник:Yavp.pl
Потерять водительское удостоверение в Польше можно не только при вождении в состоянии алкогольного опьянения. Водитель также может остаться без прав за совершение других, "менее серьезных" правонарушений.
Некоторые правонарушения часто можно увидеть на дорогах в Украине. И если на родине вам просто сделают замечание или выпишут штраф, – в Польше ситуация кардинально противоположная.
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Здесь стражи порядка, кроме немалого штрафа, еще и без раздумий заберут водительское удостоверение. За какие правонарушения можно остаться без прав – рассказываем дальше.
Превышение скорости в застроенных районах
Превышение скорости – это правонарушение, за которое в Польше чаще всего отбирают водительское удостоверение. Независимо от того, поймают его правоохранители, или правонарушение будет зафиксировано радаром, водитель переквалифицируется в пешехода на 3 месяца.Обратите внимание! В застроенных районах нельзя ехать быстрее 50 километров в час.
Но к этому правилу есть исключения. Например, за превышение скорости при перевозке лица, жизнь или здоровье которого было под угрозой, водительское удостоверение не заберут. Только в этом случае необходимо доказать это.
Перевозка большего количества пассажиров, чем разрешено
Довольно частое нарушение в Украине, за которое очень редко привлекается к ответственности. Однако если вы едете польскими дорогами и везете большее количество людей, чем указано в техпаспорте транспортного средства – ждите наказания.
Ранее за перевозку большего количества человек водителя могли оштрафовать на 100 злотых. Кроме того, он получал 1 штрафной балл за каждого сверхурочного пассажира. Однако с 2021 года при перевозке 3-х и более человек сверх норм в легковом автомобиле или грузовике можно потерять водительское удостоверение на 3 месяца.
Нельзя перевозить больше пассажиров, чем указано в техпаспорте / Фото Unsplash
Также права в Польше могут отнять из-за:
- Штрафных баллов. В Польше водители имеют аккаунт в системе контроля, где собираются штрафные баллы за допущенные нарушения ПДД. Когда их собирается определенное количество, водитель теряет удостоверение.
- Бегства с места ДТП. Участники ДТП в первую очередь обязаны оказать помощь пострадавшим и не могут покидать место инцидента. За побег можно избавиться от водительского удостоверения на срок до 3-х лет! Единственным исключением, когда можно покинуть место аварии, необходимо вызвать помощь.