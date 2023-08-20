Обручились на рейсе Ryanair: такой реакции лоукостера не ожидал никто

Мужчина признался в любви своей девушке прямо в воздухе – во время полета бюджетными авиалиниями Ryanair. Лоукостер отреагировал на это ироническим комментарием. История стала вирусной в социальных сетях и вот почему.

Ирландская пара Ли и Лия летели в отпуск в Испанию бюджетным рейсом Ryanair. Ли решил, что нет более романтичного места для предложения руки и сердца своей любимой, чем салон самолета. Лия, к счастью, сказала "да" и счастливые обрученные запостили совместное фото в соцсетях. И началось.

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Неожиданный комментарий Ryanair

В первую очередь, пользователи поздравляли пару и искренне восхищались смелостью Ли, который не побоялся, что его девушка ответит "нет" и придется до конца рейса лететь рядом. Кто-то иронизировал по поводу того, что пара праздновала обручение шампанским из пластиковых стаканчиков.

Мужчина запостил счастливое общее фото с невестой (и кольцом!) в соцсети X (бывший Twitter).

Сделал предложение Лии на рейсе Ryanair, когда рядом была ее семья. К счастью, она ответила "да",

– написал Ли в своем профиле и отметил авиакомпанию.

Лоукостер Ryanair давно известен своими дерзкими ответами недовольным пассажирам в соцсетях. Вскоре от официального аккаунта авиакомпании появился ироничный комментарий: "Лия, моргни дважды для случайного распределения мест". Но такая шутка понравилась не всем.

После этого сообщение разлетелось в сети. Кто-то поздравлял пару, другие высмеивали предложение во время полета, а кто-то в шутку критиковал политику Ryanair.

"Как у него хватило места, чтобы встать на одно колено?" — написал один из пользователей, намекая на очень малое расстояние между рядами в салонах Ryanair.

"Извините, но аккаунт Ryanair – это гений комедии", - отметил другой пользователь.

Однако на этом шутки не кончились. Один из пользователей поинтересовался, получили ли влюбленные бесплатное шампанское на борту. "Вы здесь новичок", – ответили в авиакомпании, намекнув, что такие "подарки" пассажирам не предоставляют.

Пост, опубликованный Ryanair, уже увидели более 2,6 миллионов пользователей.

уже этой осенью ирландский лоукостерПервые рейсы запланированы на октябрь-ноябрь. Самолеты Ryanair улетят из таких городов: Дублин, Марсель, Пиза, Брюссель, Мадрид, Милан и Порту.