Праздники и выходные дни в Польше на 2021 год: календарь праздников по месяцам

В Польской Республике выходными днями считаются не только воскресенья, но и некоторые праздники. Если во многих странах такие праздники – условно выходные, то в Польше в эти дни практически все замирает. Вы не найдете работающие торговые точки. Торговля в выходные дни запрещена законодательно на всей территории республики. Исключением являются маленькие магазинчики, где за прилавком стоит хозяин.

Все праздники в Польше по месяцам

Уже в течение 3 лет в Польше на законодательном уровне введен запрет на работу торговых точек не только в праздничные дни, но и по воскресеньям. Если вы планируете шопинг в этой стране, то учитывайте, что для этого есть только 7 воскресений, когда работают все торговые точки в 2021 году:

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2 воскресенья перед Рождеством;

перед Пасхой;

4 воскресенья в течение года.

Основных праздников в Польской Республике в году не так уж и много. Эти дни официально объявлены выходными днями. Если же праздники выпадают на понедельник или вторник, четверг или пятницу, появляются дополнительные выходные.

Для того чтобы вы не попали в неудобную ситуацию, посещая эту страну, мы составили помесячный календарь праздничных и выходных дней:

Январь:

1 (пятница) – праздник Новый Год (Nowy Rok) или День Святого Сильвестра;

3 (воскресенье) – выходной;

6 (среда) – религиозный праздник Богоявление (Objawienie Pańskie) или Трех Королей (Święto Trzech Króli);

10, 17, 24 (воскресенья) – выходные дни;

31 (воскресенье) – торговля разрешена.

Февраль:

7, 14, 21, 28 (воскресенья) – выходные дни.

Март:

7, 14, 21 (воскресенья) – выходные дни;

28 (воскресенье) – торговля разрешена.

Апрель:

3 (суббота) – все торговые точки работают до 14:00;

4 (воскресенье) – религиозный праздник Воскресение Господне (Wielkanoc) или Первый День Пасхи (Pierwszy dzień Wielkiej Nocy);

5 (понедельник) – Второй день Пасхи (Drugi dzień Wielkiej Nocy);

11, 18 (воскресенья) – выходные дни;

25 (воскресенье) – магазины работают.

Май:

1 (суббота) – государственный праздник День Труда (Święto Pracy);

2 (воскресенье) – выходной;

3 (понедельник) – национальный праздник День Конституции (Dzień Konstytucji);

9, 16 (воскресенья) – выходные дни;

23 (воскресенье) – религиозный праздник Сошествие Духа Святого или первый день Зеленых святок (Pierwszy dzień Zielonych Świątek);

30 (воскресенье) – выходной

Июнь:

3 (четверг) – религиозный праздник Тела и Крови Христовых (Dzień Bożego Ciała);

6, 13, 20 (воскресенья) – выходные дни;

27 (воскресенье) – магазины работают.

Июль:

4, 11, 18, 25 (воскресенья) – выходные дни.

Август:

1, 8 (воскресенья) – выходные дни;

15 (воскресенье) – религиозный праздник Вознесение Пресвятой Девы Марии (Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny), а также официальный праздник День Польской Армии;

22 (воскресенье) – выходной;

29 (воскресенье) – все магазины открыты.

Сентябрь:

5, 12, 19, 26 (воскресенья) – выходные дни.

Октябрь:

3, 10, 17, 24, 31 (воскресенья) – выходные дни.

Ноябрь:

1 (понедельник) – религиозный праздник День Всех Святых (Wszystkich Świętych);

7 (воскресенье) – выходной;

11 (четверг) – национальный праздник День Независимости (Narodowe Święto Niepodległości);

14, 21, 28 (воскресенья) – выходные дни.

Декабрь:

5 (воскресенье) – выходной;

12, 19 (воскресенья) – все магазины открыты;

24 (пятница) – торговля разрешена до 14 часов.

25 (суббота) – Первый день Рождества Христова (Pierwszy dzień Bożego Narodzenia);

26 (воскресенье) – Второй день Рождества Христова (Drugi dzień Bożego Narodzenia).

Воскресные дни, когда торговые сети работают:

31 января.

28 марта.

25 апреля.

27 июня.

29 августа.

12 декабря.

19 декабря.

Также важно знать, что накануне Пасхи и Рождества магазины работают до 14 часов. Однако при большом наплыве покупателей они могут закрыться раньше, чтобы успеть обслужить тех, кто зашел в магазин.



Когда магазины Польши не будут работать / Фото Unsplash

На 2021 год также выпадает несколько длинных уикендов:

январь – с 1 по 3 (с пятницы до понедельника);

апрель – с 3 по 5 (с субботы до вторника);

май – с 1 по 3 (с субботы до вторника);

июнь – с 3 по 6 (с четверга до понедельника);

октябрь – с 30 по 1 ноября (с субботы до вторника);

ноябрь – с 11 по 14 (с четверга до понедельника).

Планируя поездку в Польшу, ознакомьтесь с вышеприведенным календарем выходных и праздничных дней. В эти дни не работают продовольственные магазины и торговые центры. Однако если вы попали в один из таких дней в страну, то покупки можно сделать или в маленьких магазинчиках, где торгует сам хозяин, или, например, в магазинах, расположенных на автобусных (крупных) и железнодорожных вокзалах, автозаправках.