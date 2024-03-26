Легально и без очередей на границе: в Украине запустили онлайн-портал для международных автобусов
Источник:Минобновление
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины представило новые подходы к международным автобусным пассажирским перевозкам. Они могут обеспечить качественный сервис пассажиру и благоприятные условия для работы легального бизнеса.
Речь идет о цифровизации сервисов и услуг, а также изменениях в нормативно-правовой базе. Об этом сообщили 22 марта на правительственном портале.
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Правительство анонсировало реформу автобусных пассажирских перевозок
Введение единого онлайн-портала автобусных перевозок в Украине является шагом вперед в создании удобных и эффективных механизмов для путешествий. Теперь пассажиры могут легко проверить расписания и маршруты избежав надоедливых ожиданий на таможнях и пунктах пропуска.
В 2023 году 7,5 миллиона украинцев использовали автобусы для международных поездок. Из них 90% составляли женщины, треть из которых путешествовала с детьми.
По оценкам Минобрнауки, по крайней мере 25% участников этого рынка избегают уплаты налогов. Кроме того, большой наплыв создал огромные очереди на пунктах пропуска. Для решения этих проблем, ведомство с 22 марта начало реформу пассажирских автомобильных перевозок.
Реформа, которую мы запускаем сегодня – в первую очередь о качественном сервисе, прогнозируемость в перевозках и честность к пассажиру и государству,
– говорится в сообщении.
Все перевозчики, работающих на международных маршрутах, теперь должны иметь необходимые документы:
- лицензию на международные перевозки,
- документы водителя и транспортного средства,
- разрешение на регулярные или нерегулярные перевозки.
Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины запустило единый онлайн-портал для международных автобусных маршрутов. Отмечается, что соответствующая инициатива будет работать в рамках реформирования пассажирских перевозок.
Что надо знать о нововведениях?
Реформа международных автобусных перевозок состоит как из продуктов и услуг для пассажира и перевозчика, так и из изменений в профильных нормативных актах. В частности, речь идет о:
Единый онлайн-портал для пассажира и перевозчика
С помощью этого портала пассажиры смогут проверить легальность маршрута, расписание движения, перевозчика и купить билет, в случае необходимости – оставить обратную связь.
В Украине запускают реформу автобусных пассажирских перевозок / Фото Минобновления
С 22 марта портал доступен для тестирования, в течение апреля к нему будут интегрироваться перевозчики, чтобы возможность приобрести билет была доступна на большинство маршрутов.
- Запуск "єЧерги" для автобусов
Каждый регулярный автобус будет иметь четкое время пересечения границы в соответствии с графиком движения. Это позволит вовремя реагировать на вызовы, которые могут случиться на границе и не держать людей в ожидании перед пунктами пропуска.
В то же время система автоматически проверяет разрешительные документы, чтобы предотвращать нелегальные перевозки.
- Онлайн-кабинет перевозчика для открытия международных маршрутов
Кабинет уже доступен к внутреннему тестированию перевозчиками. Ключевая цель – заменить бумажную и бюрократизированную процедуру открытия маршрута на быструю и полностью цифровую процедуру.
Напомним, система электронной регистрации "єЧерга" станет доступной и для водителей легковых автомобилей. Ранее она была нацелена на упрощение процесса пересечения границы только для грузовиков и пассажирских автобусов.