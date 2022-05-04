Правила ужесточились: какие украинские автомобили не впускают в Польшу

Если еще недавно на большинство требований по пересечению границы на собственной машине польские пограничники закрывали глаза, то сейчас правила начали постепенно восстанавливать до довоенного периода.

Так, раньше на фоне массовой эвакуации украинцев в Европу Польша не требовала даже наличия "Зеленой карты", а сейчас нужно иметь при себе международный страховой полис. Кроме того, стало известно, что польские пограничники не пускаются автомобили с затонированными окнами.

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Судя по всему, Польша постепенно возвращается к правилам въезда на территорию страны, которые действовали до 24 февраля. Согласно польским законам, по стране нельзя передвигаться на автомобиле с затемненными окнами. В частности, если в вашем авто стекло затонировано больше, чем на 10%, то это является причиной отказа от вас на пропускном пункте.

С такой ситуацией столкнулась и украинка, пытавшаяся пересечь украинско-польскую границу на собственной машине.

Никто не предупредил, что правила ужесточились. И выходит, что ты проходишь украинскую границу, потом подъезжаешь к польской — тебе сообщат, что не пропустят из-за тонировки, и приходится возвращаться в Украину. Снимать тонировку и проходить все таможни заново

– рассказала женщина, чей автомобиль не пропустили в Польшу.

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