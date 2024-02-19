В Варшаве закрывают последний пункт помощи беженцам на Восточном вокзале: детали

Норвежский совет по делам беженцев планирует закрыть последний круглосуточный пункт приема беженцев из Украины на железнодорожной станции Варшава - Восточная. Эта новость вызвала значительный резонанс.

Центр играл важную роль в оказании поддержки украинским беженцам, которые прибывают в город, предлагая им необходимую медицинскую помощь и места для ночлега. Узнайте подробнее, на когда запланирован конец работы пункта.

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Последний пункт помощи беженцам на Восточном вокзале Варшавы вскоре закроют

Неправительственная гуманитарная организация Норвежский совет по делам беженцев (Norwegian Refugee Council) сообщила, что 20 февраля 2024 года закроет пункт приема беженцев из Украины на железнодорожной станции Варшава – Восточная (Warszawa Wschodnia).

Туда автобусами и поездами приезжают беженцы, которые едут на запад. Часть прибывает с оккупированных территорий через Россию, а дальше через Литву, Латвию и Беларусь. С марта 2022 года помощью пункта воспользовались более 100 тысяч беженцев. Закрытие центра может привести к тому, что эти люди останутся без необходимой помощи и поддержки.

Помощью пункта воспользовались более 100 тысяч беженцев / Фото pcpm.org.pl

Этот центр играл важную роль в предоставлении питания, медицинского обслуживания и мест для ночлега для тысяч беженцев, прибывавших в Варшаву.

Мы не можем перестать помогать. Автобусы будут продолжать прибывать в Warszawa Wschodnia. Волонтерские группы помогают на станциях в Германии, Норвегии и Финляндии. А в Варшаве уже нет ни воеводского, ни приемного пункта. Есть только мы,

– говорит активист Каетан Врублевский.

Волонтеры из организаций, таких как "Асимметристы", уже выразили свое возмущение и обеспокоенность по поводу этой ситуации. Они отметили, что центр должен работать как минимум до конца мая 2024 года, поскольку Варшава является ключевым перевалочным пунктом для беженцев из прифронтовых районов и оккупированных регионов.

Врублевский отмечает, что ликвидация центра приведет к тому, что новоприбывшие не смогут получить медицинскую помощь, место для сна и еду.

Сколько украинцев родились в Польше?

В Польше продолжается снижаться рождаемость. В 2023 году там появилось на свет меньше всего детей еще со времен окончания Второй мировой войны.

Всего на территории Польши родились более 270 тысяч малышей. Из них 15 тысяч – младенцы-иностранцы. Среди детей иностранцев больше всего в Польше родилось украинцев – 13,7 тысячи.