Борьба с туризмом: за посещение самой очаровательной локации Италии придется платить

Озеро Комо – одна из самых живописных локаций Италии. Ежегодно его берега посещают миллионы туристов из разных уголков мира. Путешественников стало так много, что от них даже устали. Теперь за посещение Комо могут брать деньги.

На берегу озера расположено несколько живописных городков и сел. В то же время первыми тревогу из-за туристов забили в городке Комо.

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Посещение Комо может стать платным

Мэр Алессандро Рапинезе заявил, что хочет пойти по пути Венеции. Уже с 25 апреля 2024 года туристы будут вынуждены платить за вход в город каналов и кружева. По словам Рапинезе, плату за посещение озера Комо могут начать взимать уже в ближайшее время.

Мэр пожаловался, что трудно занимать эту должность, когда "борешься с туризмом".

Мы уже обсуждаем идею туристического налога. Революции начинаются с конкретных мероприятий, и мы готовы к этому долгому пути,

– подчеркнул Рапинезе.



Волшебное озеро Комо / Unsplash

Комо всегда было популярным среди туристов. В то же время наплыв путешественников только вырос после того, как на берегу острова приобрели виллы знаменитости. В частности, Джордж Клуни. Кроме того, на озере Комо снимали очень популярные фильмы например "Дом Гуччи" и "Казино Рояль".

На ужасные условия жалуются и сами туристы. Некоторые из них даже заявляет, что больше никогда не вернутся на озеро Комо.