Лонгьир – не самое комфортное место для жизни. Город считается одним из самых холодных. Зимой средняя температура воздуха составляет -30. В этом сезоне Лонгьир окутывает абсолютная темнота. Между тем во время местного специфического лета – круглосуточно солнечно.

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Почему в Лонгъир запрещено умирать

Дело здесь вовсе не в местных верованиях или особенностях культуры. Все банально просто – из-за сильного холода тела просто не разлагаются. Местные жители опасаются распространения различных инфекций.

Ситуация стала очень опасной, когда в телах, похороненных еще сто лет назад, обнаружили испанский грипп (так называемую испанку, которая унесла жизни миллионов людей). Особенно это пугает на фоне изменения климата. Если "вечная мерзлота" однажды таки растает, человечество может получить новую эпидемию испанки.

Поэтому в Лонгъир просто нельзя умирать. Если видят, что человек вот-вот может отойти в вечность, его немедленно доставляют на материк самолетом. Людям, у которых диагностировали смертельные заболевания, приходится переселяться на материковую часть Норвегии.

Кристиан Меер – эксперт из Норвежского университета науки и технологии – рассказал, что это – не прихоти, а необходимость.

Причина в том, что постоянно замерзшая земля не только не даст останкам разложиться, но и прекрасно сохранит убившую вас болезнь, которую местные жители смогут подхватить позже. Если кажется, что вы вот-вот умрете, будут приняты все усилия, чтобы отправить вас на материк,

– подчеркнул Мейер.

На местном кладбище не хоронят еще с 1950 года. Кремация в Лонгъир также не стала популярной.