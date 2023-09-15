На 6 месяцев: еще одна страна продолжает временную защиту для украинцев

Португальское правительство планирует продлить временную защиту для беженцев из Украины еще на 6 месяцев. Ожидается, что официальное решение по этому вопросу будет объявлено в ближайшее время.

Португалия планирует продлить временную защиту для беженцев

В канцелярии министра Анны Катарины Мендес сообщили, что решение о продлении временной защиты будет принято в правительстве в ближайшее время.

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Правительство считает необходимым определить новое продление временной защиты сроком на шесть месяцев, предложение, которое очень скоро поступит в Совет министров,

– отметили агентству Lusa.

Следуя плану Европейской комиссии по продлению временной защиты для лиц, перемещенных из Украины, правительство Португалии подтвердило свое обязательство следовать этому примеру до марта 2024 года.

В Португалии беженцы из Украины получают временную защиту автоматически. Первоначально этот статус действовал в течение одного года. Однако, чтобы урегулировать сложившуюся ситуацию, правительство приняло решение продлить действие этого документа еще на шесть месяцев, начиная с марта 2023 года.

Чехия намерена продлить защиту до 2025 года

, по данным Службы по делам иностранцев и границ, с начала войны Португалия предоставила временную защиту 57 390 беженцам из Украины. Из них –34 602 женщин и 22 788 мужчин. Четверть беженцев – несовершеннолетние (14434).

На ближайшем заседании правительства Чехии будут рассматривать продолжение временной защиты для украинских беженцев до марта 2025 года. Предлагаемую поправку, известную как Lex Ukraina, выдвинуло Министерство внутренних дел.

Также предлагается утвердить помощь беженцам на возвращение домой и нововведения в процедуре продления защиты.

Нидерланды планируют создать новые места для размещения украинцев

В Нидерландах планируют создать дополнительные места для приема украинских беженцев. Предварительно их нужно около 100 тысяч.