Как получить электронную версию сертификата после вакцинации в Венгрии: пошаговая инструкция

13:00

Подтверждением того, что житель Венгрии получил прививку от COVID-19 служит сертификат вакцинации. Его можно получить как в бумажном, так и в электронном виде. Второй вариант значительно удобнее. Поэтому рассказываем, как получить такой сертификат за несколько минут.