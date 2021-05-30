Как получить электронную версию сертификата после вакцинации в Венгрии: пошаговая инструкция

30 мая 2021 , 13:00
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Источник:

телеграм-канал @tripandme

Подтверждением того, что житель Венгрии получил прививку от COVID-19 служит сертификат вакцинации. Его можно получить как в бумажном, так и в электронном виде. Второй вариант значительно удобнее. Поэтому рассказываем, как получить такой сертификат за несколько минут.

Чтобы загрузить электронный сертификат вакцинации, обязательно наличие доступа к Ügyfélkapu. Это специальный клиентский портал.

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Как загрузить сертификат вакцинации

Чтобы получить электронную версию сертификата о прививке от коронавируса нужно пошагово выполнить несколько простых действий. 

  1. Скачать приложение EESZT lakossági на свой смартфон.
  2. Параллельно открыть и зайти в учетную запись на сайте.
  3. Далее нужно просканировать полученный QR-код.
  4. При регистрации ввести шестизначный PIN-код, который в дальнейшем будет использоваться для эксплуатации программы на мобильном устройстве.
  5. После авторизации в приложении нужно нажать кнопку COVID-verification.

После этого загрузится электронная версия QR-кода сертификата.

Пошаговая инструкция загрузки сертификата вакцинации: смотрите видео

 

Автор: Орися Біленька