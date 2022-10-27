Получение студенческой визы в Испании: преимущества такого способа легализации в стране

Один из самых реальных и не слишком затратных вариантов переезда в Испанию считается получение визы для студентов. При этом возраст не имеет никакого значения. Рассмотрим главные преимущества такого способа легализации за границей.

В современных реалиях для многих остро встал вопрос, как быстро переехать жить в ЕС. Так, ранее мы уже рассказывали о 8 вариантах иммиграции в Испанию на разный бюджет, среди которых упоминалось и получение студенческой визы. Именно об этом способе легализации поговорим подробнее.

Читайте также Штрафы в Польше: что важно знать украинцу

Что можно изучать по студенческой визе в Испании

Испанский язык. Курсы должны быть не менее 20 часов в неделю, а сама школа аккредитована Институтом Сервантеса.

Курсы должны быть не менее 20 часов в неделю, а сама школа аккредитована Институтом Сервантеса. Среднее образование. Студенческую визу можно получить во время учебы в государственных и частных школах для детей от 6 до 16 лет.

Студенческую визу можно получить во время учебы в государственных и частных школах для детей от 6 до 16 лет. Высшее образование. Иностранные студенты также могут поступать в испанские вузы – государственные и частные.

Иностранные студенты также могут поступать в испанские вузы – государственные и частные. Магистратура. Также есть возможность продолжить получение высшего образования.

Также есть возможность продолжить получение высшего образования. Профессиональные курсы. Они должны быть очными, с достаточным количеством часов, а также с выдачей диплома по окончании.

Больше неочевидных преимуществ получения студенческой визы

Студенческую визу можно получить, находясь уже на территории Испании по туристической визе, выданной любой страной Шенгенского соглашения.

Вы не будете налоговым резидентом Испании, но можете открыть европейский банковский счет.

Можно выбирать удобный график посещения занятий. Есть утренние, дневные и вечерние занятия. Иногда можно компоновать офлайн и онлайн уроки.

Пребывание по студенческой визе дает возможность трудоустроиться. Работать официально можно 30 часов в неделю. Это отличная возможность не только подзаработать, но и сразу практиковать испанский.

В бизнес-школе, университете или языковой школе вы найдете новых друзей со всего мира, к тому же ваши интересы уже совпадают.

Интеграция. Живя по студенческой визе, вы начнете чувствовать себя местным жителем. Походы в супермаркеты, общение с соседями, посиделки в локальных кафе – это даст вам ощущение полного погружения в испанскую жизнь.

При оформлении такой визы вы получаете Карту резидента. С ней вы можете путешествовать по всей Европе.

Переезд в Испанию всей семье также возможен с помощью студенческой резиденции. В то время, когда вы будете учиться на курсах, ваши дети могут получать образование в местных школах.

Студенческая виза – это не вид на жительство, срок пребывания в Испании на основании студенческой визы не засчитывается для получения вида на жительство и гражданства. Долгосрочная студенческая виза выдается на год с правом продления.