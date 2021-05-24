Получение польской визы: список доступных дат в городах Украины

24 мая 2021 , 13:40
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Источник:

yavp.pl

Информацию о ближайших свободных датах для подачи документов опубликовал Визовый центр Польши в Украине. К концу мая практически все места для регистрации уже заняты.

Обязательным условием для подачи документов на польскую визу является приглашение от работодателя. Полный пакет документов, в который входят: приглашение, заполненная визовая анкета, медицинская страховка и оплаченный визовый сбор, человек можете собрать самостоятельно или воспользоваться услугами компаний, предоставляющих визовую поддержку. В зависимости от вида работ, приглашение на работу в Польшу, может быть выдано работодателем сроком на 6 (полугодовое), 9 (сезонное) или 12 (воеводства) месяцев.

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Доступные даты 

Информация о свободных датах для личной подачи документов на визу в Хмельницком, Виннице и Черновцах, отсутствует. Пока не известно, когда услуга станет доступной жителям указанных городов.

Список ближайших доступных дат по городам Украины для личной подачи визовых документов

  • 31.05 – Кропивницкий, Запорожье, Херсон;
  • 02.06 – Киев, Одесса;
  • 07.06 – Днепр, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород;
  • 15.06 – Луцк, Тернополь;
  • 18.06 – Ровно;
  • 22.06 – Житомир. 

Список ближайших доступных дат по городам Украины для подачи документов по почте

  • 26.05 – Киев, Одесса, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Херсон, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород;
  • 28.05 – Харьков;
  • 01.06 – Тернополь, Ровно, Луцк
  • 15.06 – Житомир;
  • 24.06 – Хмельницкий, Винница;
  • 25.06 – Черновцы. 
Напомним, с 15 марта 2021 года правила подачи документов на польскую визу по почте изменились . Теперь такую подачу можно осуществлять только на основании предварительной регистрации. Заявителям необходимо оплатить визовый центр и ждать звонка с колл-центра  от пункта подачи визовых анкет. Во время телефонного разговора будет назначена дата , когда можно отправить пакет документов по почте.
Автор: Орися Біленька