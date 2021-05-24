Получение польской визы: список доступных дат в городах Украины

Информацию о ближайших свободных датах для подачи документов опубликовал Визовый центр Польши в Украине. К концу мая практически все места для регистрации уже заняты.
Обязательным условием для подачи документов на польскую визу является приглашение от работодателя. Полный пакет документов, в который входят: приглашение, заполненная визовая анкета, медицинская страховка и оплаченный визовый сбор, человек можете собрать самостоятельно или воспользоваться услугами компаний, предоставляющих визовую поддержку. В зависимости от вида работ, приглашение на работу в Польшу, может быть выдано работодателем сроком на 6 (полугодовое), 9 (сезонное) или 12 (воеводства) месяцев.
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Доступные даты
Информация о свободных датах для личной подачи документов на визу в Хмельницком, Виннице и Черновцах, отсутствует. Пока не известно, когда услуга станет доступной жителям указанных городов.
Список ближайших доступных дат по городам Украины для личной подачи визовых документов
- 31.05 – Кропивницкий, Запорожье, Херсон;
- 02.06 – Киев, Одесса;
- 07.06 – Днепр, Харьков, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород;
- 15.06 – Луцк, Тернополь;
- 18.06 – Ровно;
- 22.06 – Житомир.
Список ближайших доступных дат по городам Украины для подачи документов по почте
- 26.05 – Киев, Одесса, Днепр, Запорожье, Кропивницкий, Херсон, Львов, Ивано-Франковск, Ужгород;
- 28.05 – Харьков;
- 01.06 – Тернополь, Ровно, Луцк
- 15.06 – Житомир;
- 24.06 – Хмельницкий, Винница;
- 25.06 – Черновцы.