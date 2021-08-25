В знак солидарности: в польскую библиотеку завезли украинские книги

В Муниципальной публичной библиотеке имени Херонима Лопатинского в Люблине появились книги на украинском языке. Таким образом город Люблин присоединился к поздравлению украинцев с 30-й годовщиной восстановления государственной независимости.

Люблин является крупнейшим городом на востоке Польши, а также столицей Люблинского воеводства. Там проживает много украинцев, поэтому логично, что ведущая библиотека города будет хранить украиноязычные книги, заявили в мэрии.

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Книги для каких читателей пополнили полки библиотеки в Люблине

Кшиштоф Становский, директор Центра международного сотрудничества мэрии Люблина, рассказал, что Люблин получил несколько десятков украинских книг из разных городов-партнеров.

Естественно, что филиалы муниципальной библиотеки, читателями которой также являются украинцы, будут иметь книги на украинском языке,

– высказался Кшиштоф Становский.

По его словам, власти города пытаются прежде всего привлечь к чтению молодежь. Поэтому большинство книг ориентированы на подростков.

Кроме украиноязычной литературы, из иностранных книг в этой библиотеке на языке оригинала можно почитать произведения американских и французских авторов.