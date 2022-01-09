В польском городе появятся новые электрические автобусы: что известно
Источник:LoveKrakow
Новые электробусы будут курсировать по улицам Кракова. Таких планируют закупить около 100 штук.
Это будут современные и удобные средства. Появятся они в городе со следующего года.
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Подробнее о появлении новых электробусов в Кракове
Конкурс на закупку объявят еще в этом году. Тем не менее выедут на улицы города электробусы в 2023 году. Городское коммуникационное предприятие также приобретет зарядные станции.
Новые электрические автобусы будут оснащены специальным механизмом, позволяющим беспрепятственно пользоваться транспортным средством людям с инвалидностью и родителям, путешествующим с детьми в колясках. Для удобства автобусы будут иметь низкий пол. Дополнительно для людей с недостатками зрения установят систему голосового объявления остановок.
Кроме того, в салонах будут кондиционеры и USB-порты для зарядки электронных устройств.
Общая стоимость транспортных средств и их инфраструктуры составляет около 42 миллионов злотых.Также обратите внимание на основные изменения для водителей в Польше , которые стали актуальными с 1 января.