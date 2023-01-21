Как рассказать о своих музыкальных предпочтениях на польском языке: 50 полезных тематических слов

Сегодня музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы занимаемся ею профессионально, открываем для себя все новые стили и звучания, слушаем дома или слышим в торговом центре.

А еще музыка – это одна из вечных тем. Говорить о своих музыкальных предпочтениях – интересно, поскольку у всех разные вкусы и можно узнать для себя много нового. И чтобы вы могли поддержать беседу о музыке на польском языке, подготовили небольшую тематическую подборку слов и выражений.

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Общие польские изречения на тему музыки

музыка – muzyka

песня – piosenka

композитор – kompozytor

ноты – nuty

певец – śpiewak

хор – chór

музыкант – muzykant

группа – zespół

оркестр – orkiestra

концерт – koncert

микрофон – mikrofon

альбом – płyta

хит – przebój

клип – teledysk.

Названия музыкальных инструментов на польском языке

музыкальные инструменты – instrumenty muzyczne

клавишные – klawiszowe

струнные – strunowe

ударные – perkusyjne

духовые – detete

фортепиано – fortepian

синтезатор – syntezator

аккордеон – akordeon

акустическая гитара – gitara akustyczna

электрогитара – gitara elektryczna

укулеле – ukulele

скрипка – skrzypce

виолончель – wiolonczela

контрабас – kontrabas

ударная установка – zestaw perkusyjny

барабанные палочки – pałki perkusyjne

цимбалы – cymbały

саксофон – saksofon

губная гармоника – harmonijka ustna.

Как называются музыкальные стили в польском языке

классическая музыка – klasyczna

альтернативная музыка – alternatywna

инди-музыка – indie

поп – pop

рок-н-ролл – rock`n`roll

рок rock

металл – metal

панк – punk

рэп – rap

хип-хоп – hip-hop

фольк – folk

кантри – country

соул – soul

джаз – jazz

блюз – blues

регги – reggae

фанк – funk.

Теперь вы сможете поделиться за границей своими музыкальными предпочтениями и рассказать о них своим польским друзьям. К слову, раньше мы рассказывали, как говорить о хобби на польском языке.