Как рассказать о своих музыкальных предпочтениях на польском языке: 50 полезных тематических слов
Сегодня музыка является неотъемлемой частью нашей жизни. Мы занимаемся ею профессионально, открываем для себя все новые стили и звучания, слушаем дома или слышим в торговом центре.
А еще музыка – это одна из вечных тем. Говорить о своих музыкальных предпочтениях – интересно, поскольку у всех разные вкусы и можно узнать для себя много нового. И чтобы вы могли поддержать беседу о музыке на польском языке, подготовили небольшую тематическую подборку слов и выражений.
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Общие польские изречения на тему музыки
- музыка – muzyka
- песня – piosenka
- композитор – kompozytor
- ноты – nuty
- певец – śpiewak
- хор – chór
- музыкант – muzykant
- группа – zespół
- оркестр – orkiestra
- концерт – koncert
- микрофон – mikrofon
- альбом – płyta
- хит – przebój
- клип – teledysk.
Названия музыкальных инструментов на польском языке
- музыкальные инструменты – instrumenty muzyczne
- клавишные – klawiszowe
- струнные – strunowe
- ударные – perkusyjne
- духовые – detete
- фортепиано – fortepian
- синтезатор – syntezator
- аккордеон – akordeon
- акустическая гитара – gitara akustyczna
- электрогитара – gitara elektryczna
- укулеле – ukulele
- скрипка – skrzypce
- виолончель – wiolonczela
- контрабас – kontrabas
- ударная установка – zestaw perkusyjny
- барабанные палочки – pałki perkusyjne
- цимбалы – cymbały
- саксофон – saksofon
- губная гармоника – harmonijka ustna.
Как называются музыкальные стили в польском языке
- классическая музыка – klasyczna
- альтернативная музыка – alternatywna
- инди-музыка – indie
- поп – pop
- рок-н-ролл – rock`n`roll
- рок rock
- металл – metal
- панк – punk
- рэп – rap
- хип-хоп – hip-hop
- фольк – folk
- кантри – country
- соул – soul
- джаз – jazz
- блюз – blues
- регги – reggae
- фанк – funk.
Теперь вы сможете поделиться за границей своими музыкальными предпочтениями и рассказать о них своим польским друзьям. К слову, раньше мы рассказывали, как говорить о хобби на польском языке.