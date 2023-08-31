Рост комиссии по обслуживанию счетов: польские банки повышают цены

Введение комиссий по обслуживанию счетов не является новостью в польском банковском секторе. Рассказываем, какие изменения следует ожидать клиентам и как это может повлиять на их финансовые операции.

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Credit Agricole

С сентября 2023 года клиенты Credit Agricole столкнутся с ростом стоимости услуг. Месячная комиссия за пользование счетом и картой увеличится с 9 до 10 злотых.

Кроме того, комиссия за снятие наличных в банкоматах, не принадлежащих Credit Agricole, также возрастет до 9 злотых.

mBank

Начиная с 19 августа, клиенты mBank также ощутили изменения, связанные со снятием наличных денег. С тех пор за транзакции менее чем на 100 злотых клиенты должны платить 2,5 злотого за каждую операцию. Однако снятие больших сумм денег освобождает клиентов банка от комиссии автоматически.

Для тех, кто не планирует вообще платить комиссию за занятие наличных денег любое количество раз – существует подписка на бесплатное снятие денег от mBank. Однако цена за эту услугу также выросла, а именно на 2 злотых. Теперь такая подписка будет стоить 7 злотых.

PKO Bank Polski

С июня этого года клиенты PKO Bank Polski также столкнулись с ростом тарифов. Одним из самых больших изменений стала увеличенная комиссия за снятие наличных в банкоматах, не принадлежащих к банку. Теперь за каждую транзакцию такого типа клиенты будут платить 10 злотых.

Кроме того, стоимость кэшбек-сервиса, позволяющего снимать деньги в магазинах, увеличилась до 2 злотых за транзакцию.

Santander

Клиенты банка Santander с октября 2023 будут платить 6 злотых в месяц за обслуживание счетов и 9 злотых за пользование картой этого банка.

ING Bank Śląski

С 29 августа, ING Bank Śląski увеличит комиссию за снятие наличных денег в других банкоматах с 5 до 10 злотых.

Кроме того, оплата за услугу Blik, позволяющую осуществлять безналичные платежи, также возрастет до 5 злотых вместо предыдущих 2,5 злотого.

Чем обусловлены изменения в банковских тарифах?

Важным моментом является то, что банки сейчас проверяют введение конкретных тарифов. Основное внимание уделяется обоснованию этого шага, который, как утверждают банки, важен для поддержки высококачественных банковских услуг и инфраструктуры. Эти учреждения утверждают, что изменения в стоимости услуг напрямую связаны с ростом затрат на техническую поддержку, усилением мер кибербезопасности и повышением удобства клиентов.

Недавний рост комиссии по обслуживанию счетов в польских банках можно рассматривать как отражение сложных преобразований, происходящих в банковском секторе. Это изменение согласуется с возрастающими ожиданиями по улучшению финансовых услуг.

Это также предлагает клиентам возможность переоценить свое финансовое поведение и пересмотреть свои банковские преимущества в свете развивающегося ландшафта.