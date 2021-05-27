В Польше задержали украинца, который бросал камни в чужие авто

Сотрудники полиции Гданьска задержали мужчину, который бросался камнями в автомобили. Им оказался 39-летний житель Украины. Не исключено, что из-за этого ему грозит тюремное заключение.

Полиция сообщает, что задержанный был в состоянии алкогольного опьянения. Именно алкоголь и спровоцировал приступы агрессии.

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Какое наказание применят

Бросая камни, украинец повредил два транспортных средства. В результате его действий в автомобилях были выбиты стекла и повреждены кузова. Эти убытки владельцы авто оценили на сумму почти 9 тысяч злотых (около 66,5 тысячи гривен).

Кроме того, мужчине официально предъявили обвинения в умышленном повреждении чужого имущества. Вероятно, его могут посадить в тюрьму на 5 лет. Это самое большее, что ему грозит.