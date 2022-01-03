В Польше туристка упала с вершины и катилась 300 метров: ее чудом спасли

Жуткое событие произошло в конце 2021 года. В польских Татрах женщина поскользнулась и слетела с вершины Каспров Верх. Пролетев 300 метров, она чудом осталась в живых.

Свидетелями несчастного случая стали случайные туристы. Они и сообщили об инциденте спасателей.

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Женщина потеряла сознание, падая с вершины

27 декабря туристка поскользнулась и слетела вниз с пути у вершины Каспров Верх в Татрах. Женщина укатилась на 300 метров вниз, по дороге ударилась головой о землю и потеряла сознание.

Очевидцы сообщили об этом событии службы спасения, а дежурный спасатель поехал искать пострадавшую на лыжах. Вертолет скорой помощи доставил женщину в ближайшую больницу.

В каком состоянии пострадавшая

К счастью, женщина не получила серьезных травм, кроме:

многочисленных ушибов,

царапин и синяков.

Пока неизвестно, была ли туристка оборудована горнолыжными палками или другим зимним снаряжением.

Что известно о Татранском национальном парке Татранский национальный парк Польши расположен на юге страны и граничит с одноименной заповедной зоной в Словакии. Фактически парк является единственной природной охраняемой территорией, одновременно находящейся в двух государствах. В национальном парке сохранилась экосистема в своем первозданном виде: озера, пещеры, дикая природа и живописные пешеходные тропы.

Татранский национальный парк предупреждает, что использование даже легких пешеходных троп зимой требует опыта и специальной подготовки, в том числе наличия необходимого снаряжения.

Отметим, что 24 октября на 21-м Международном фестивале воздушных игр Олюдениз, который проводят в Турции, в море сорвалась украинская парашютистка. Кроме того, еще два турецких спортсмена столкнулись в небе с парапланом.