В Польше разоблачили фирму, которая незаконно трудоустроила 118 украинцев

22 июля 2021 , 13:09
Читати новину українською

Источник:

Karpacki Oddział Straży Granicznej

В Тарнуве (Малопольское воеводство) пограничники провели проверку компании, которая трудоустраивала нелегалов. Гражданка Польши помогала найти работу грузинам и украинцам. Иностранцев незаконно трудоустраивали прежде всего на предприятиях пищевой промышленности.

По результатам проверки было установлено, что 118 украинцев выполняли в Польше работу нелегально. Также незаконно работали 5 граждан Грузии. 

Интересно Быть мамой сложнее, чем дальнобойщицей, – украинка о своем успехе в Польше

Какое наказание ждет нарушителей закона

Владелице компании за такие действия грозит немалый штраф. Его размер в ближайшее время определит суд. Сумма штрафа может достигать 30 тысяч злотых (около 210 тысяч гривен).

Что касается нелегальных работников-иностранцев, то против них начали производство о мелком правонарушении. 9 украинцев задержали, потому что их имена уже ранее фигурировали в базах пограничников. Задержанным выдали обязательство покинуть страну с годовалым запретом въезда на территорию Польши и других стран Шенгенской зоны.

Также напоминаем, что недавно в Польше задержали преступников, которые грабили украин цев , притворившись полицейскими. Они действовали на автостраде А4 от Перемышля до Легнице: останавливали машины украинцев – и требовали, чтобы те отдавали все деньги, которые имели. Результаты дела – неожиданные. Руководителем преступной банды оказался настоящий полицейский.
Автор: Орися Біленька