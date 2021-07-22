В Польше разоблачили фирму, которая незаконно трудоустроила 118 украинцев
Источник:Karpacki Oddział Straży Granicznej
В Тарнуве (Малопольское воеводство) пограничники провели проверку компании, которая трудоустраивала нелегалов. Гражданка Польши помогала найти работу грузинам и украинцам. Иностранцев незаконно трудоустраивали прежде всего на предприятиях пищевой промышленности.
По результатам проверки было установлено, что 118 украинцев выполняли в Польше работу нелегально. Также незаконно работали 5 граждан Грузии.
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Какое наказание ждет нарушителей закона
Владелице компании за такие действия грозит немалый штраф. Его размер в ближайшее время определит суд. Сумма штрафа может достигать 30 тысяч злотых (около 210 тысяч гривен).
Что касается нелегальных работников-иностранцев, то против них начали производство о мелком правонарушении. 9 украинцев задержали, потому что их имена уже ранее фигурировали в базах пограничников. Задержанным выдали обязательство покинуть страну с годовалым запретом въезда на территорию Польши и других стран Шенгенской зоны.Также напоминаем, что недавно в Польше задержали преступников, которые грабили украин цев , притворившись полицейскими. Они действовали на автостраде А4 от Перемышля до Легнице: останавливали машины украинцев – и требовали, чтобы те отдавали все деньги, которые имели. Результаты дела – неожиданные. Руководителем преступной банды оказался настоящий полицейский.