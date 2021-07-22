За результатами перевірки було встановлено, що 118 українців виконували у Польщі роботу нелегально. Також незаконно працювали 5 громадян Грузії.

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Яке покарання чекає порушників закону

Власниці компанії за такі дії загрожує чималий штраф. Його розмір найближчим часом визначить суд. Сума штрафу може сягати до 30 тисяч злотих (близько 210 тисяч гривень).

Щодо нелегальних працівників-іноземців, то проти них розпочали провадження про дрібне правопорушення. 9 українців затримали, бо їхні імена вже раніше фігурували в базах прикордонників. Затриманим видали зобов'язання покинути країну з однорічною забороною в'їзду на територію Польщі та інших країн Шенгенської угоди.

Також нагадуємо, що нещодавно у Польщі затримали злочинців, які грабували українців, прикинувшись поліцейськими. Вони діяли на автостраді А4 від Перемишля до Легниці: зупиняли машини українців – і вимагали, щоб ті віддавали всі гроші, які мали. Результати справи – неочікувані. Очільником злочинної банди виявився справжній поліцейський.