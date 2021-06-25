Как в Польше послушать новости по радио на украинском языке

Polskie Radio начало эфиры на украинском языке в рамках нового сезона культурной программы "Лето с радио". Поэтому украинцы в Польше с 21 июня могут узнавать новости на родном языке.

Сам проект "Лето с радио" имеет развлекательный характер. Это сочетание конкурсов, радиоспектаклей, а также туристические хит-парады самых интересных мест в Польше.

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Когда будут звучать новости на украинском языке

Ежедневно в 9, 10 и 11 часов по варшавскому времени после выпуска новостей на польском языке слушатели смогут узнать новости на иностранными языками, а именно на английском, немецком и украинском.

Новости на украинском готовят к эфиру и озвучивают такие журналисты Украинской службы вышеупомянутого радио:

Тарас Андрухович;

Антон Марчинский;

Марьяна Криль.

Впервые польская программа "Лето с радио" вышла в эфир еще в 1971 году. Тогда авторы не делали ставку на ее успешность и не считали проект долговременным. Несмотря на это, "Лето с радио" продолжает развлекать слушателей на первом канале Polskie Radio.