В 3 городах Польши открыли интеграционные центры для беженцев из Украины: какую помощь оказывают
Источник:ADRA Polska
Фонд ADRA Polska открыл три интеграционных центра для беженцев из Украины. В частности, в Люблине, Варшаве и Быдгоще.
В Польше открыли интеграционные центры для беженцев
Вскоре фонд планирует открыть такие центры и в Катовице и Зеленой Гуре. Центры комплексной помощи предлагают украинским беженцам немалый спектр услуг.
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Так, в центрах беженцы из Украины, решившие остаться в Польше, получат психологическую и кризисную помощь, консультации по вопросам профориентации, трудоустройства и интеграции в польское общество, юридические советы, помощь в изучении польского языка, услуги по переводу и даже дневной опеки для детей.
Центр в ВаршавеКонтакты: al. J. Ch. Szucha 11B, lok. 1, Warszawa. Работает с понедельника по пятницу, кроме вторника, с 9:30 до 15:30. Контактный телефон: +48500406890.
Центр в ЛюблинеАдрес: ул. Краковские Przedmieście, 21.
Центр в БыдгощеКонтакты: ул. Dworcowa 57 с понедельника по пятницу, кроме вторника, с 8:00 до 16:00. В случае вопросов обращаться по электронной почте spastuszewski@adra.pl
В каждом из центров можно получить:
- предоставление информации о пребывании;
- юридические и профессиональные консультации;
- курсы польского языка;
- помощь в официальных вопросах, связанных с жизнью в Польше;
- индивидуальные консультации и психологические советы;
- помощь в преодолении стресса и военной травме;
- поддержку в условиях кризиса;
- дневную опеку для детей.
Так что, можете обращаться и вам окажут помощь, в которой нуждаетесь!