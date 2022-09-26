В Польше начали действовать дополнительные ограничения на въезд россиян

Так, на прошлой неделе Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией запретила россиянам въезд наземным транспортом по внешней границы с экономической, спортивной, туристической или культурной целью – во въезде было отказано уже 54 россиянам. С сегодняшнего дня, 26 сентября, в стране вступили в силу дополнительные ограничения.

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Речь идет об авиапоездках или на корабле. Так, россияне, путешествующие на самолете или корабле в Польшу, столкнутся с проблемами.

С 26 сентября также ограничена возможность "въезда через воздушные и морские пункты пропуска" для граждан российской федерации,

– говорится в сообщении.

В МВД Польши пояснили, что "лишь широкие, жесткие санкции могут нанести решительный удар по режиму владимира путина".

В то же время, новые ограничения не означают полного запрета на въезд для россиян. Есть исключения, согласованные Польшей и странами Балтии.

Исключение составляют:

диссиденты

гуманитарные случаи

владельцы вида на жительство

водители транспорта

члены дипломатических миссий

В Офисе Президента уже отреагировали на такой шаг

Глава ОП Андрей Ермак уже прокомментировал такое решение Польши. Он сообщил, что таким образом Варшава победила совместные договоренности с Эстонией, Латвией и Литвой от 7 сентября.

Так, Польша запретила русским въезд на территорию страны через воздушные и морские пункты пропуска, а неделей ранее – через землю КПП.