В Польше начали действовать дополнительные ограничения на въезд россиян
Так, на прошлой неделе Польша вместе с Литвой, Латвией и Эстонией запретила россиянам въезд наземным транспортом по внешней границы с экономической, спортивной, туристической или культурной целью – во въезде было отказано уже 54 россиянам. С сегодняшнего дня, 26 сентября, в стране вступили в силу дополнительные ограничения.
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Речь идет об авиапоездках или на корабле. Так, россияне, путешествующие на самолете или корабле в Польшу, столкнутся с проблемами.
С 26 сентября также ограничена возможность "въезда через воздушные и морские пункты пропуска" для граждан российской федерации,
– говорится в сообщении.
В МВД Польши пояснили, что "лишь широкие, жесткие санкции могут нанести решительный удар по режиму владимира путина".
В то же время, новые ограничения не означают полного запрета на въезд для россиян. Есть исключения, согласованные Польшей и странами Балтии.
Исключение составляют:
- диссиденты
- гуманитарные случаи
- владельцы вида на жительство
- водители транспорта
- члены дипломатических миссий
В Офисе Президента уже отреагировали на такой шаг
Глава ОП Андрей Ермак уже прокомментировал такое решение Польши. Он сообщил, что таким образом Варшава победила совместные договоренности с Эстонией, Латвией и Литвой от 7 сентября.
Так, Польша запретила русским въезд на территорию страны через воздушные и морские пункты пропуска, а неделей ранее – через землю КПП.