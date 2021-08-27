В Польше изменятся правила выплат социальной помощи и больничных: важные детали

С 2022 года в Польше состоятся важные изменения в области трудового законодательства и социальных выплат. В частности, период получения пособия в связи с болезнью после потери работы сократится вдвое – с 182 дней до 91 дня.

Кроме этого, больше не будет популярной возможности для симулянтов, которые возвращаются на работу всего на один день после полугодового больничного, а затем в течение 182 дней снова "серьезно болеют". Изменения вступят в силу с 1 января 2022 года.

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Детали нововведения

Президент Польши Анджей Дуда уже подписал поправки в закон О системе социального страхования и некоторые другие акты. Об этом сообщила канцелярия главы республики.

Время получения пособия по безработице уменьшится вдвое, то есть до 91 дня. Однако такое правило не будет распространяться на случаи нетрудоспособности в связи с беременностью или заболеванием туберкулезом.

Новые правила также требуют не менее 60-дневной непрерывной работы без больничного отпуска. То есть получить социальные выплаты от государства можно будет только через два месяца работы после возвращения из предыдущего оплачиваемого больничного отпуска.

Напомним, что сейчас в Польше готовятся к четвертой волне коронавируса. Минздрав республики уже разрабатывает новый план экономических и социальных ограничений.