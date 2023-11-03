В Польше можно бесплатно посетить королевские резиденции: какие дворцы открывают дверь

Весь месяц в Польше проходит акция "Бесплатный ноябрь". В эти дни можно бесплатно посетить бывшие королевские резиденции.

Такой "Бесплатный ноябрь" в стране проводят уже в двенадцатый раз. Цель акции – повысить посещаемость дворцов в самый трудный для музеев месяц. Ведь именно в ноябре, когда падает летний туристический ажиотаж, они пустуют.

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В какие дворцы приглашают в Польше

В целом по всей территории Польши бесплатно посетить можно следующие музеи:

Вавельский королевский замок;

Люблинский замок;

Лазенки Круловские в Варшаве;

Дворец короля Яна III в Варшаве;

Королевский замок в Познани;

Замок в Мальборке;

Замок в Штуме;

Замок в Квидзине;

Королевский замок в Сандомеже;

Королевский замок в Величке;

Королевский замок в Варшаве.

Детальнее остановимся на трех главных замках столицы Польши – Варшавы. Они в течение ноября ждут посетителей, которые готовы открыть для себя королевскую роскошь и уникальную архитектуру. А главное – за это не нужно платить. В Варшаве весь месяц бесплатный вход будет в Королевский замок, Музей Короля Яна III и музеи в Лазенках Крулевских.

Во время акции все желающие могут бесплатно посещать постоянные и временные выставки, а также принимать участие в специальных мероприятиях: лекциях, встречах, мастер-классах и конференциях.

Королевский замок в Варшаве

В ноябре можно бесплатно посетить постоянные выставки в Королевском замке в Варшаве.

Со вторника по воскресенье с 14:00 до 17:00 – бесплатный вход на Королевский путь, включая Большие и Королевские апартаменты и Залы Сейма.

Также открыта для посетителей выставка "Открытки с видом на замок", которая демонстрирует более 300 открыток с изображением Замка – с конца XIX века до наших дней. Также в рамках этой экспозиции выставляют картину Тициана "Портрет молодого человека".

Со вторника по воскресенье с 10:00 до 17:00 можно бесплатно посетить апартаменты князя Юзефа Понятовского с картинами живописцев "большой тройки": Франсуа Жерара, Ораса Верне и Теодора Жерико.

Больше об экспозиции – на сайте музея.

Вид на Королевский замок в Варшаве / Фото из Википедии

Дворец короля Яна III в Вилянуве

В ноябре Музей дворца короля Яна III в Вилянуве позволит бесплатно посетить:

Королевские апартаменты;

Апартаменты Marszałkowej Lubomirskiej;

Китайский и Охотничий зал;

Галерею Magazynowa;

Постоянную экспозицию "Коллекция Потоцкого".

Дворец открыт каждый день, кроме вторника, с 10:00 до 16:00. Виляновские сады и парк работают с 9:00 до 15:00.

Количество входных билетов во дворец ограничено, их можно получить в кассе на входе или онлайн. А вот вход в сады и парк – неограниченный.

Более подробную информацию можно найти на сайте музея.

Дворец в Вилянуве / Фото wilanow-palac.pl

Королевский музей Лазенки в Варшаве

Со 2 по 30 ноября Музей Королевских Лазенок в Варшаве приглашает посетителей бесплатно посетить свои роскошные интерьеры, выставки и живописную территорию.

Бесплатными будут все постоянные выставки – Дворец на острове, Старая оранжерея, Дворец Мыслевицких, Конюшни Кубицких, Казармы кантонистов. А также все временные экспозиции.

Музеи в Лазенках Крулевских работают со вторника по среду с 10:00 до 16:00, с четверга по субботу с 10:00 до 18:00, а в воскресенье – с 10:00 до 16:00.

Подробности об актуальных выставках смотрите на сайте музея.

Музейно-парковый комплекс Лазенки / Фото Unsplash

Практически во всех указанных музеях доступны аудиогиды. Также можно заказать экскурсию, но за это придется заплатить дополнительно. Акция "Бесплатный ноябрь" в польских королевских резиденциях очень популярна. И не зря ее проводят уже двенадцать лет.