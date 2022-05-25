Так, с начала широкомасштабного вторжения российских войск на территорию Украины, когда украинцы начали искать убежище за рубежом, активизировались и злоумышленники. Расскажем на примере Польши, при каких условиях наши беженцы могут стать жертвами аферы.

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Банковские аферы

Для получения денежной помощи от Польши украинцы должны открыть счет в банке. Этой ситуацией активно пользуются мошенники. Они звонят по телефону и представляются банковским работником. Обычно злоумышленники уверяют, что со счета совершили платеж в размере нескольких тысяч злотых. Эффект неожиданности и стресс делают свое дело, и беженцы выдают всю частную информацию. Так воры узнают о балансе на карте и разовом BLIK-коде, с помощью которого подтверждают транзакцию и снимают все средства со счета.

Заметьте! Обычно телефонные мошенники общаются на русском языке, реже на украинском и польском.

Невыплата заработной платы

В некоторых недобросовестных агентствах трудоустройства или посредники обещают ставки выше рынка на 1 – 2 злотых, но при этом не оформляют документы легально. Люди, желая зарабатывать больше, соглашаются. В результате они могут совсем не получить заработанные деньги.

Обман при аренде жилья

Если вас просят перечислить задаток для "брони" квартиры, не ведитесь – это жулики. В Польше запрещено законом брать у будущих арендаторов деньги вперед.

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Этими схемами аферисты успешно обманывали людей и до войны, сейчас лишь немного изменили их из-за новшеств в законодательстве по трудоустройству. Жертвами мошенников снова становятся все больше украинцев, сейчас живущих и работающих в Польше. Такие сигналы мы получаем и от наших работников, а мы ежемесячно трудоустраиваем почти 1,5 тысячи человек,

– говорит директор Департамента рекрутации агентства по трудоустройству Gremi Personal Анна Джоболда.