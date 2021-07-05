Польша продолжает приглашать украинцев на работу: кому предлагают 148 тысяч гривен в месяц

В Польше почти на треть увеличилось количество вакансий для украинских трудовых мигрантов. Большой спрос – на работников сферы строительства. Им предлагают почасовую оплату труда. Заработать за месяц можно более сотни тысяч гривен.

Это следует из данных кадрового портала Work.ua. Но работать за такие деньги придется сверхурочно.

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Кого ищут и сколько платят

Плиточники в Польше могут зарабатывать от 12 до 16 евро (от 284 до 512 гривен) в час. Работать придется по 11 часов в день и шесть дней в неделю. В результате такой работы за месяц можно получать до 148,3 тысячи гривен.

Нужны срочно плиточники, зарплата от 12 до 16 евро в час чистыми и выше, сначала платят 12 – 14 евро в час, в зависимости от опыта, затем поднимают ставку, если специалист хорошо себя показывает в работе. График работы составляет 10 – 11 часов работы в день,

– говорится в объявлении.

Проезд к работе, спецодежда, спецобувь и инструменты обеспечивает работодатель. Минимально при этом заработать можно 45 тысяч гривен.

Бетонщикам с опытом работы в Польше предлагают 12 – 15 евро (284 – 480 гривен) в час и выше, начинают с 12 – 14 евро (284 – 448 гривен) в час. Проживание бесплатное, график работы состоит из 10 – 11 рабочих часов в день. Всего в месяц можно зарабатывать до 140 тысяч гривен.

Польша активно приглашает на работу еще и врачей. Так, стоматолог с опытом работы и начальным знанием польского языка на уровне А1 – А2 может зарабатывать до 160 тысяч гривен. Владение польским языком должно быть подтверждено специальным сертификатом.